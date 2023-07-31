"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi)
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie" vizyondaki ikinci haftasında da Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer"ı geride bıraktı. 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi olan "Barbie" 93 milyon dolar hasılat elde etti. Film, dünya çapında 750 milyon dolar hasılatı aştı. Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" ise 46 milyon dolar hasılat ile 2. sırada. İşte 28-30 Temmuz hafta sonunda ABD'de en çok seyredilenler...
10. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş
1,4 milyon dolar