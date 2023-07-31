"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi)

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie" vizyondaki ikinci haftasında da Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer"ı geride bıraktı. 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi olan "Barbie" 93 milyon dolar hasılat elde etti. Film, dünya çapında 750 milyon dolar hasılatı aştı. Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" ise 46 milyon dolar hasılat ile 2. sırada. İşte 28-30 Temmuz hafta sonunda ABD'de en çok seyredilenler...

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 1

10. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

1,4 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 2

9. Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

3,2 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 3

8. Elemental: Doğanın Güçleri

3,4 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 4

7.  Indiana Jones ve Kader Kadranı

4 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 5

6. Talk To Me

10 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 6

5.  Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

11 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 7

4. Sound of Freedom 

12 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 8

3. Perili Köşk

24 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 9

2. Oppenheimer

46 milyon dolar

"Barbie" zirvedeki yerini koruyor (28-30 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 10

1. Barbie

93 milyon dolar

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