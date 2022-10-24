Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operası'yla veda

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe Operasını Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluşturdu.

Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operası'yla veda - 1

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son gününde tarihi Opera sahnesinde sergilenen epik Göbeklitepe Operası'na başkentliler ilgi gösterdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operası'yla veda - 2

Murat Karahan'ın proje yaratıcısı ve sanat yönetmeni, Volkan Ersoy'un koreograf olarak yer aldığı Göbeklitepe'yi Gürçil Çeliktaş sahneye koydu.

Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operası'yla veda - 3

Bestesi Can Atilla, librettosu Lütfü Erol, Burcu Kılınç Kızıltepe ve Hacer Buyruk'a ait epik operada, başrollere Aslı Kıyıcı, Ferda Yetişer, Koray Damcıoğlu ve Erdem Baydar ses verdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operası'yla veda - 4

Göbeklitepe'nin şahitliğindeki bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, uzun süre ayakta alkışlandı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER