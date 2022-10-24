Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operası'yla veda

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son gününde tarihi Opera sahnesinde sergilenen epik Göbeklitepe Operası'na başkentliler ilgi gösterdi.
Murat Karahan'ın proje yaratıcısı ve sanat yönetmeni, Volkan Ersoy'un koreograf olarak yer aldığı Göbeklitepe'yi Gürçil Çeliktaş sahneye koydu.
Bestesi Can Atilla, librettosu Lütfü Erol, Burcu Kılınç Kızıltepe ve Hacer Buyruk'a ait epik operada, başrollere Aslı Kıyıcı, Ferda Yetişer, Koray Damcıoğlu ve Erdem Baydar ses verdi.
Göbeklitepe'nin şahitliğindeki bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, uzun süre ayakta alkışlandı.