Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu

KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ile Bilge Kağan bayram sohbetlerinde NTVRadyo’ya konuk oldu. İkili, müzik yolculuklarını ve yakaladıkları başarıyı Zeynepgül Alp’e anlattı.

Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu - 1

“Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkılarıyla dijital mecralarda 500 milyon dinlenmeye ulaşan KÖFN grubu, bayram sohbetlerinde NTVRadyo’ya konuk oldu.

Yakın zamanda “Eylül” isimli çalışmalarını yayınlayacak olan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil haklarında merak edilenleri, yeni pop starlık kavramını ve bu dinlenme oranlarına nasıl ulaştıklarını Zeynepgül Alp’e anlattı.

“ANKARA’DAN DOĞUSUNA GEÇMEMİŞ ARKADAŞLARIMIZ VAR BU BANA GARİP GELİR”

Elektronik popyapan bir grupsunuz. Kökleriniz Anadoluda. İstanbul’da buluştunuz. Ev arkadaşlığıyla başladı hikayeniz. Anadolu’dan gelmek bu ülkedeki gençlerin neyi sevebileceğinin kodlarını işlemiş olabilir mi size?

Salman Tin: Aslında annem Tuncelili, babam Ankaralı. Benim de Bilge Kağan’ın da çocukluğumuzda yazları, bayramları arabalarla yolculuk anlamına geliyor. Orada Türk Sanat Müziği, türkü çoğunlukla dinlemek, yolun bize kattığı böyle bir şey var aileden gelen.  Ben Adanalıyım, mesela Selahattin Özdemir diye biri var oranın Müslüm Gürses’I gibidir.  Müslüm Gürses var zaten. Neşet Ertaş öyle. Bunların hepsi her yerimize işlemiş durumda ister istemez. Nüfuz ediyor, o anda sizi buluyor. 

Bilge Kağan Etil: Evet kesinlikle. Bazı arkadaşlarımız oluyor mesela, Türkiye’nin Ankara’dan daha doğusuna geçmemiş bu bana garip gelir. Benim zaten mahalle arkadaşım, benim bağ kurmak zorunda olduğum kişi. Onların evine konuk oluyorum, onlar ne yiyorsa yiyorum. Etkinlik nedir düğündür, belki konserdir. Bunları paylaşıyorsun. Paylaşınca da bir şekilde bağ kurmuş oluyorsun. O yüzden sonuçta müzik yapıyorsak kesinlikle bunun etkisi vardır.

N-LIFE HABERLERİ

Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu - 2

En son Selami Şahin’in “Gitme Sana Muhtacım” şarkısını yeniden yorumladınız ve “Selami Şahin Şarkıları 2” albümü için bir tekli olarak yayınlandı. Daha önce de “Seninle Başım Dert’te” yi yorumlamıştınız. Nasıl oldu bu albüme dahil olma durumu?

Salman Tin: Biz zaten Selami amcadan bir şarkı yapalım dedik. Sonra birdi, dört oldu o. Sonra dedik ki; 4 şarkılık saygı albümü gibi bir şey mi yapsak acaba Selami Şahin’e. Sonra Lider’e (Şahin) söyledik. Onlar da dedi ki siz bir tane YouTube’a yapabilirsiniz, biz kendimiz bir saygı albümü hazırlıyoruz. O 4 şarkıdan biri de ‘Gitme Sana Muhtacım’ dı. Bilge Kağan’la çok sevdiğmiz bir şarkı. Öyle söyleyince Lider, o zaman biz daha çıkmadan ‘Gitme Sana Muhtacım’ı kapatmak istiyoruz dedik. Onlar da ‘tamam’ dedi. Zaten bir taslak vardı Kağan’ın yaptığı. Sonrasında da onun üstüne gidildi. O şekilde önden şarkımızı ayırtmış olduk.

“ZEKİ MÜREN’İN HAFIZALARDA TUTTUĞU KÖŞE ÇOK FARKLI”

Daha önce bu şarkıyı Zeki Müren’in eşsiz yorumuyla dinlemiştik, hafızalarımıza kaydetmiştik. Sizin için de zannediyorum Zeki Müren özel bir yere sahip…Nedir Zeki Müren’in sizin için tuttuğu ışık ya da aldığınız enerji?

Bilge Kağan Etil: Zeki Müren çok farklı biz vizyon getirmişti. TSM’nin pop formunun oluştuğu bir zamandı. Bir starlık, görüntüsü, duruşu, konuşmasıyla insanların hafızasında O’nun tuttuğu köşe farklı bir köşe.  Biz de evde olan günlük rutinini anlattığı çok tatlı, çok da değişik duran röportajından yola çıkıp  ‘Al Aramızdan’ klibini yaptık.

Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu - 3

“UNKAPANI’NDAN BİZİM DE YOLUMUZ GEÇTİ”

Unkapanı’nda çekilmiş klip. Tabii oranın ruhuyla bugünün ruhu birbirinden çok farklı. Hiç düşünüyor musunuz 90’larda çıksaydık, Unkapanı’nda yapımcı aramak zorunda kalsaydık diye?

Salman Tin: Esasen biz ilk gittik bir Unkapanı’na zaten.

Bilge Kağan Etil: Plak şirketi değildi de dağıtımcıydı.

Salman Tin: Spotify’a falan yükleyen aracı bir firma, yeri de oradaymış. Biz de onlarla bir anlaşma imzalamaya oraya gitmiştik.

Yani ordan muhakkak bir yol geçiyor.

Bilge Kağan Etil: Geçti (gülüyor). Zor olurdu tabii. Ama biz de kolay olmayan bir yoldan geçtik. Şu anda her şey kolay değil.  Sadece daha çok şey yapman lazım.

Ama daha kolaymış gibi de yansıtılıyor sanki. Tek şarkı yükleyip çıkış yapmak daha kolaymış gibi geliyor bazı insanlara.

Bilge Kağan Etil: Şöyle bir şey; eşit bir zemin var nispeten. O yüzden hadi buyur yapabiliyorsan yap. Şu insan bana inansaydı olurdu gibi bir şey yok. Yapabiliyorsan yap. Herkes şarkısını yükleyebilir. Ama geriye sadece şarkı yapmak kalıyor.

Tabii bir sürü şarkı da yükleniyor ama aradan sıyrılmak o da çok büyük bir yük aynı zamanda değil mi?

Salman Tin: Aynen öyle. Yani çok fazla yayınlayan var. Bu zamanki zorluk da o. Aradan seçilmesi zorluğu var. Eskiden de çok az yapımcı varmış.

Bir de yapımcıları ikna etmek zorunluluğu varmış, şimdi sanki bir tık daha özgürsünüz öyle değil mi?

Bilge Kağan Etil: Tabii dönem de öyle bir dönem çünkü.

Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu - 4

“DİNLENME ORANLARIMIZ YÜZDE 100 ORGANİK”

“Bi’ Tek Ben Anlarım” çıktığı günden beri hit. Spotify’da 222 milyonda, Youtube’da 182 milyona ulaşmış, “Al aramızdan” 22 milyonda, “Yakışıklı” 39 milyonda henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen.  Bu şarkıları ortaya çıkartırken bu kadar dinleneceğini biliyor musunuz? Bunun bir formülü var mı? Bir de bu rakamlara çok takılıyor musunuz? Bir şarkı çıktığnda böyle bir kaygı oluyor mu?

Bilge Kağan Etil: Yani her şarkına inanıyorsun. Dinlenecek diyorsun, kendine güvenemezsen yapamazsın. Ama “Bi’ Tek Ben Anlarım” aldı başını gitti.

Salman Tin: Uykuya dalabileninden, dans edenine çocukların da ilgisi çok garip.

Bilge Kağan Etil: Bir de daha çok yeni 2 sene oldu. Total dinlenmesi 500 milyonu geçeli çok oldu. İnsanlar 500 milyonun ne olduğunu şu an çok anlamıyor. Spotify’da başka 200 milyonu bu kadar çabuk geçen şarkı yok. 

Bazen dinlenme rakamının satın alındığını iddia edenler oluyor ya, sizinkiler organik öyle değil mi?

Bilge Kağan Etil: Bizimkiler yüzde 100 organik. Şuradan bilebilirler; kuaföre de girdiklerinde, yoldan geçen arabada da her yerde duydular ve çok fazla duydular. Bu etkiyi reklamla sağlayamazsınız.

Bir de sizin şarkılarınız bir kere dinlenmiyor. 90’larda çıkmış olsaydınız kaset bozulurdu zannediyorum.

Salman Tin: Evet, sar allah sar. (gülüyor)

“BAŞARI HEM İLAÇ HEM ZEHİR GİBİ

Daha önceki bir röportajınızda “Başarısızlıklar hayatımı değiştirdi demişsiniz” Bilge Kağan bey. Salman bey siz de KÖFN’den önce  vapur müzisyenliği yapmışlığınız var. Orada kaldığınızı düşünelim şimdi. Hala çabalama hali devam eder miydi?

Salman Tin: Bence başarısızlık insan hayatında daha değerli. Çünkü başarı sizi bir stop ediyor. Başarı sizin o akışkan halinizi bir nevi bozuyor. Bir baktığınızda hem ilaç hem zehir gibi. Başarılı olduğunuz anda bir yavaşlama geliyor. Ama başarısızlığın inanılmaz zinde tutan bir hali var.

Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu - 5

O amatör ruhu hiç kaybetmeyin derler ya herhalde o mu zinde turuyor?

Salman Tin: Tabii canım en önemlisi o. Biri belgesel yapmış. O belgeselde hep başarı hikayeleri anlatılmış. Dünyanın en komik şeyi, yok mu bir başarısızlık? Halbuki kaç tane vardır. Biz de biliyoruz.

Bilge Kağan Etil: Konfor alanı diye bir şey var. Üreten, bir şekilde yaratıcı işler yapan insanların en büyük düşmanı gibi. Rutin bir hayat yaşadığında minik detaylarda da görebiliyorsun bunu. Keyif almanın yaratıcılıkla çok değişik bir ilişkisi var, onu bir şekilde baltalayabiliyor. O işi neden yaptığını hatırlıyorsan, başarı denen şey geldikten sonra da yaparsın. Çünkü aradığın şey gerçekten odur. Ama onun dışında Salman’ın dediği gibi, daha dinç tutar.

“ESKİSİ GİBİ TARKAN DİYE BAĞIRAN KIZLAR YOK”

Popstar albümü sizi popstar yaptı… Ama Popstarlık kavramı değişti mi sizce?

Salman Tin: Geleneksel popstarlık artık insanların çok dikkatini çekmiyor. Eskisi gibi Tarkan diye bağıran kızlar yok. O popstarlık sanki “müzede duran” gibi oldu. Sadece o tarz insanlar var tabii. Sadece konsere gidiyorlar, binlerce insan da onları izlemeye gidiyor ve bitiyor. O 90’lardaki gibi posterlerin olması, sürekli ne yapıyormuş neymiş, nasılmış gibi bir durumun yaşandığını düşünmüyorum ya da çok küçük bir zümre yaşıyor. Eskiden bütün topluma nüfuz etmiş bir durumdu. O pop starlık kavramı da gün içinde, zaman içinde değişen şeyler.

Röportajın tamamı bayram boyunca NtvRadyo’da.

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