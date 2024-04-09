Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu
KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ile Bilge Kağan bayram sohbetlerinde NTVRadyo’ya konuk oldu. İkili, müzik yolculuklarını ve yakaladıkları başarıyı Zeynepgül Alp’e anlattı.
“Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkılarıyla dijital mecralarda 500 milyon dinlenmeye ulaşan KÖFN grubu, bayram sohbetlerinde NTVRadyo’ya konuk oldu.
Yakın zamanda “Eylül” isimli çalışmalarını yayınlayacak olan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil haklarında merak edilenleri, yeni pop starlık kavramını ve bu dinlenme oranlarına nasıl ulaştıklarını Zeynepgül Alp’e anlattı.
“ANKARA’DAN DOĞUSUNA GEÇMEMİŞ ARKADAŞLARIMIZ VAR BU BANA GARİP GELİR”
Elektronik popyapan bir grupsunuz. Kökleriniz Anadoluda. İstanbul’da buluştunuz. Ev arkadaşlığıyla başladı hikayeniz. Anadolu’dan gelmek bu ülkedeki gençlerin neyi sevebileceğinin kodlarını işlemiş olabilir mi size?
Salman Tin: Aslında annem Tuncelili, babam Ankaralı. Benim de Bilge Kağan’ın da çocukluğumuzda yazları, bayramları arabalarla yolculuk anlamına geliyor. Orada Türk Sanat Müziği, türkü çoğunlukla dinlemek, yolun bize kattığı böyle bir şey var aileden gelen. Ben Adanalıyım, mesela Selahattin Özdemir diye biri var oranın Müslüm Gürses’I gibidir. Müslüm Gürses var zaten. Neşet Ertaş öyle. Bunların hepsi her yerimize işlemiş durumda ister istemez. Nüfuz ediyor, o anda sizi buluyor.
Bilge Kağan Etil: Evet kesinlikle. Bazı arkadaşlarımız oluyor mesela, Türkiye’nin Ankara’dan daha doğusuna geçmemiş bu bana garip gelir. Benim zaten mahalle arkadaşım, benim bağ kurmak zorunda olduğum kişi. Onların evine konuk oluyorum, onlar ne yiyorsa yiyorum. Etkinlik nedir düğündür, belki konserdir. Bunları paylaşıyorsun. Paylaşınca da bir şekilde bağ kurmuş oluyorsun. O yüzden sonuçta müzik yapıyorsak kesinlikle bunun etkisi vardır.