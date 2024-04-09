Bayram Özel: KÖFN NTVRadyo'ya konuk oldu

En son Selami Şahin’in “Gitme Sana Muhtacım” şarkısını yeniden yorumladınız ve “Selami Şahin Şarkıları 2” albümü için bir tekli olarak yayınlandı. Daha önce de “Seninle Başım Dert’te” yi yorumlamıştınız. Nasıl oldu bu albüme dahil olma durumu?

Salman Tin: Biz zaten Selami amcadan bir şarkı yapalım dedik. Sonra birdi, dört oldu o. Sonra dedik ki; 4 şarkılık saygı albümü gibi bir şey mi yapsak acaba Selami Şahin’e. Sonra Lider’e (Şahin) söyledik. Onlar da dedi ki siz bir tane YouTube’a yapabilirsiniz, biz kendimiz bir saygı albümü hazırlıyoruz. O 4 şarkıdan biri de ‘Gitme Sana Muhtacım’ dı. Bilge Kağan’la çok sevdiğmiz bir şarkı. Öyle söyleyince Lider, o zaman biz daha çıkmadan ‘Gitme Sana Muhtacım’ı kapatmak istiyoruz dedik. Onlar da ‘tamam’ dedi. Zaten bir taslak vardı Kağan’ın yaptığı. Sonrasında da onun üstüne gidildi. O şekilde önden şarkımızı ayırtmış olduk.

“ZEKİ MÜREN’İN HAFIZALARDA TUTTUĞU KÖŞE ÇOK FARKLI”

Daha önce bu şarkıyı Zeki Müren’in eşsiz yorumuyla dinlemiştik, hafızalarımıza kaydetmiştik. Sizin için de zannediyorum Zeki Müren özel bir yere sahip…Nedir Zeki Müren’in sizin için tuttuğu ışık ya da aldığınız enerji?

Bilge Kağan Etil: Zeki Müren çok farklı biz vizyon getirmişti. TSM’nin pop formunun oluştuğu bir zamandı. Bir starlık, görüntüsü, duruşu, konuşmasıyla insanların hafızasında O’nun tuttuğu köşe farklı bir köşe. Biz de evde olan günlük rutinini anlattığı çok tatlı, çok da değişik duran röportajından yola çıkıp ‘Al Aramızdan’ klibini yaptık.