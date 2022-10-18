Bergama Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık eserlere usta dokunuşu

Baskın, bu süreçte Bergama'nın tarihini de öğrendiğini ifade ederek, "Restorasyonunu yaptığım taşın hangi döneme ait olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum ve seviyorum da. Bazı arkadaşlar bize kurs için geliyor. Bize de usta lazım, bulamıyoruz. Bir günde, bir yılda yapılacak bir iş değil bu. Tecrübe isteyen bir şey. Şimdi makine var, her şey var ama o zamanki gibi yapmıyor" diye konuştu.