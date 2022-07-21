Galeri

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 09:46

Beyonce hayranlarının albüm hasreti son buluyor. Şarkıcı ‘Renaissance’ adındaki yeni bir albümünün şarkı listesini paylaştı.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 1

R&B müziğin yıldız ismi Beyonce, yedinci stüdyo albümünün şarkı listesini hayranlarıyla paylaştı.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 2

6 senelik albüm sessizliğine son vermeye hazırlanan şarkıcı, sosyal medya hesabından tüm şarkıların adını duyurdu.

İşte şarkıcının yeni albümündeki şarkılar;

I’m That Girl
Cozy
Alien Superstar
Cuff It
Energy
Break My Soul
Church Girl
Plastic Off the Sofa
Virgo’s Groove
Move
Heated
Thique
All Up in Your Mind
America Has a Problem
Pure/Honey
Summer Renaissance

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 3

16 şarkının yer aldığı albüm 29 Temmuz’da piyasaya çıkacak.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 4

6 SENELİK ARA

'Renaissance’, şarkıcının 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Lemonade’ albümünden sonraki ilk stüdyo çalışması olacak. Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi  Video ödülünün sahibi oldu.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 5

ALBÜM KAPAĞI

Grammy ödüllü şarkıcı, albüm kapağında camdan bir at üzerinde poz verdi. Şarkıcının bu pozu ünlü Lady Godiva tablosuna benzetildi.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 6

VOGUE'UN KAPAĞI OLDU

Albüm duyurusunun ardından Vogue İngiltere’nin kapağına çıkan yıldız, birbirinden farklı görünümlerle poz verdi.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 7

Derginin temmuz sayısı için kamera karşısına geçen şarkıcı, kreatif editör Edward Enninful’un kendisi için seçtiği görünümlerle dergide yer aldı.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın şarkı listesini paylaştı - 8

FARKLI STİLLERİ DENEMEK İSTEDİ

Grammy ödüllü şarkıcı, normalde görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı görünümlerle dergiye poz verdi. Röportajı gerçekleştiren Enninful, şarkıcının daha hiç olmadığı kadar farklı tarzlar denemek istediğini dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER