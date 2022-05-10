Big Lebowski'nin yıldızı Jack Kehler hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 15:50 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 16:06

Amerikalı oyuncu Jack Kehler, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu, sinema tarihinde kült filmler arasına giren The Big Lebowski’de rol almıştı.

Big Lebowski'nin yıldızı Jack Kehler hayatını kaybetti - 1

The Big Lebowski’deki rolüyle tanınan Jack Kehler, 75 yaşında hayatını kaybetti. Kan kanserinden dolayı yaşamını yitiren Kehler’ın ölüm haberini, oğlu Eddie Kehler paylaştı.

Big Lebowski'nin yıldızı Jack Kehler hayatını kaybetti - 2

1983 yılında kariyerine televizyonda başlayan oyuncu, ‘Strange Invaders’ ve ‘Fresno’ gibi yapımlarda yer aldı. Oyuncu, Keanu Reeves ve Patrick Swayze’nin 1991 yapımı ‘Point Break’ filminde de rol aldı.

Big Lebowski'nin yıldızı Jack Kehler hayatını kaybetti - 3

The Big Lebowski’de (1998) the Dude karakterinin ev sahibi Marty’yi canlandıran oyuncu, Los Angeles’ta hayatını kaybetti.

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