Big Lebowski'nin yıldızı Jack Kehler hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 15:50 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 16:06
The Big Lebowski’deki rolüyle tanınan Jack Kehler, 75 yaşında hayatını kaybetti. Kan kanserinden dolayı yaşamını yitiren Kehler’ın ölüm haberini, oğlu Eddie Kehler paylaştı.
1983 yılında kariyerine televizyonda başlayan oyuncu, ‘Strange Invaders’ ve ‘Fresno’ gibi yapımlarda yer aldı. Oyuncu, Keanu Reeves ve Patrick Swayze’nin 1991 yapımı ‘Point Break’ filminde de rol aldı.
The Big Lebowski’de (1998) the Dude karakterinin ev sahibi Marty’yi canlandıran oyuncu, Los Angeles’ta hayatını kaybetti.