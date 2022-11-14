Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler

Christopher Nolan'in Jim Carrey hayali

Christopher Nolan, Howard Hughes’ın hayatını konu alan bir senaryo yazdığını ve yazdığı en iyi hikaye olduğunu söylemişti ve hatta başrolü için Jim Carrey'yi düşündüğünü paylaşmıştı ancak bu film için hiçbir adım atılmadı.

Öte yandan, Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Howard Hughes biyografisi The Aviator, gişede 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve 11 Oscar adaylığı kazandı.