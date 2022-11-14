Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler

Thor'un yönetmen koltuğunda Patty Jenkins
Thor: Karanlık Dünya, Marvel evreninin en kötü filmlerinden biri olarak gösteriliyor ama eğer yönetmen koltuğundan Patty Jenkins (wonder Woman) otursaydı her şey çok farklı olabilirdi. Jenkins, okuduğu senaryodan iyi bir film çıkmayacağını düşünerek projeden ayrılma kararı almıştı.
Christopher Nolan'in Jim Carrey hayali
Christopher Nolan, Howard Hughes’ın hayatını konu alan bir senaryo yazdığını ve yazdığı en iyi hikaye olduğunu söylemişti ve hatta başrolü için Jim Carrey'yi düşündüğünü paylaşmıştı ancak bu film için hiçbir adım atılmadı.
Öte yandan, Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Howard Hughes biyografisi The Aviator, gişede 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve 11 Oscar adaylığı kazandı.
Kill Bill. Vol 3
Quentin Tarantino’nun en iyi filmleri arasında gösterilen Kill Bill serisinin devam filminin gelmesi uzun süredir planlanıyordu. Ancak Tarantino yaptığı son açıklamada 20 sene sonra bir karakterin ‘huzurunu’ bozmanın iyi bir fikir olmadığını söylemişti.
Suspiria 2
Yönetmen Luca Guadagnino, 2018 yılında vizyona giren filmi Suspiria’nın devamını çekmeyi uzun süredir planladığını söylese de sonradan bu fikrinden vazgeçti. Filmin gişede çok düşük bir hasılat elde etmesi sebebiyle eleştirmenler, yönetmenin bu kararını yerinde buldu.
Star Wars: Duel of the Fates
J. J. Abrams imzalı Star Wars: The Rise of the Skywalker’ın hayranlarda yarattığı hayal kırıklığının ardından Duel of the Fates filminin beyazperdeye taşınması biraz zor görünüyor.
Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu James Dean biyografisi
Yönetmen Michael Mann, bu yılın başlarında ikonik aktör James Dean’in Rebel Without a Cause filmi hakkında biyografi türünde bir film hazırlığında olduğunu söylemişti. Başrolü için Leonardo DiCarprio’yu düşündüğünü söyleyen yönetmen, oyuncunun rol için çok genç olması nedeniyle projeyi iptal etti.
Deepfake: The Movie
South Park’ın yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker’in pandemi esnasında deepfake teknolojisi ile yaratılan 14 dakikalık bir video paylaşmıştı. Donald Trump’ı konu alan video viral olduktan sonra senaryo üzerinde çalıştıklarını söyleyen ikiliden bir daha ses çıkmadı.
Spike Lee’nin Jackie Robinson biyografisi
Yönetmen Spike Lee, Jackie Robinson’ın hayatını konu alan biyografi filmini çekemese de yazdığı senaryoyu hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Stanley Kubrick'in Napolyon'u
Cinnet ve Otomatik Portakal gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick, Napolyon’u konu alan bir film çekmenin hayalini kursa da bu proje hiçbir zaman hayata geçmedi.
Alejandro Jodorowsky imzalı Dune
Fransız asıllı yönetmen Alejandro Jodorowsky’nin her zaman bir Dune filmi çekme hayali vardı. Film hazırlığına giren yönetmen, projenin beklediğinden daha büyük prodüksiyon gerektirmesi ve yüksek bütçeli olması sebebiyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.
Quentin Tarantino'dan Double V Vega
Hollywood’un efsanevi yönetmeni Quentin Tarantino’nun beyazperdeye aktarılamayan filmlerinden biri de Double V Vega. Ucuz Roman ve Rezervuar Köpekleri’nden ilham alan film, hiçbir zaman çekilemedi.
Ant-Man'in yönetmen koltuğunda Edgar Wright
Dün Gece Soho’da ve Zombilerin Şafağı gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Edgar Wright, kendi kulvarından çıkıp bir süper kahraman filmi çekmek istediğini dile getirmişti. Yönetmenin Marvel’ın sevilen karakteri Ant-Man’i çekme planı, fikir ayrılıkları sebebiyle iptal edildi.
Lynn Ramsay imzalı Jane Got a Gun
Lynn Ramsay, Natalie Portman’ın başrolünde yer aldığı Jane Got a Gun filmi için anlaşmış ama filmin yapımcı Harvey Weinstein ile fikir ayrılığı yaşadığı için projeden ayrılmıştı. Ramsay imzalı bir film Jane Got A Gun nasıl olurdu sorusu hala akılları kurcalıyor.
Justice League: Mortal
Warner Bros. yönetmen Zack Snyder ile anlaşmadan önce Adalet Birliği filmi için Mad Max efsanesi George Miller ile konuşuyordu. Hatta Armie Hammer'in Batman, Adrien Brody'nin ise Flash olarak yer alması planlanan film, senaryonun çok karanlık olması sebebiyle iptal edildi.
Batman: Year One
Bir Rüya İçin Ağıt, Kaynak ve Siyah Kuğu gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Darren Aronofsky, projenin planladığından daha çok vakit alması nedeniyle ilk süper kahraman filmi Batman'i rafa kaldırmak zorunda kaldı.