 Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler | N-Life

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler

Göklerin Hakimi filminde Leonardo DiCaprio yerine Jim Carrey’yi hayal edebiliyor musunuz? Bir başka evrende bu senaryo gerçek olabilirdi... Gerçek sinemaseverlerin hayali projeleri üzerine kurulu olan sinema dünyası, eğer bu filmler çekilseydi çok farklı olabilirdi. Variety, senaryosu tamamlanmış bile olsa rafa kaldırılmak zorunda kalınan yapımları bir araya getirdi. İşte bir türlü beyazperdeye aktarılamayan filmler...

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 1

Thor'un yönetmen koltuğunda Patty Jenkins

Thor: Karanlık Dünya, Marvel evreninin en kötü filmlerinden biri olarak gösteriliyor ama eğer yönetmen koltuğundan Patty Jenkins (wonder Woman) otursaydı her şey çok farklı olabilirdi. Jenkins, okuduğu senaryodan iyi bir film çıkmayacağını düşünerek projeden ayrılma kararı almıştı.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 2

Christopher Nolan'in Jim Carrey hayali

Christopher Nolan, Howard Hughes’ın hayatını konu alan bir senaryo yazdığını ve yazdığı en iyi hikaye olduğunu söylemişti ve hatta başrolü için Jim Carrey'yi düşündüğünü paylaşmıştı ancak bu film için hiçbir adım atılmadı.

Öte yandan, Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Howard Hughes biyografisi The Aviator, gişede 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve 11 Oscar adaylığı kazandı.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 3

Kill Bill. Vol 3

Quentin Tarantino’nun en iyi filmleri arasında gösterilen Kill Bill serisinin devam filminin gelmesi uzun süredir planlanıyordu. Ancak Tarantino yaptığı son açıklamada 20 sene sonra bir karakterin ‘huzurunu’ bozmanın iyi bir fikir olmadığını söylemişti.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 4

Suspiria 2 

Yönetmen Luca Guadagnino, 2018 yılında vizyona giren filmi Suspiria’nın devamını çekmeyi uzun süredir planladığını söylese de sonradan bu fikrinden vazgeçti. Filmin gişede çok düşük bir hasılat elde etmesi sebebiyle eleştirmenler, yönetmenin bu kararını yerinde buldu.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 5

Star Wars: Duel of the Fates

J. J. Abrams imzalı Star Wars: The Rise of the Skywalker’ın hayranlarda yarattığı hayal kırıklığının ardından Duel of the Fates filminin beyazperdeye taşınması biraz zor görünüyor. 

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 6

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu James Dean biyografisi

Yönetmen Michael Mann, bu yılın başlarında ikonik aktör James Dean’in Rebel Without a Cause filmi hakkında biyografi türünde bir film hazırlığında olduğunu söylemişti. Başrolü için Leonardo DiCarprio’yu düşündüğünü söyleyen yönetmen, oyuncunun rol için çok genç olması nedeniyle projeyi iptal etti.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 7

Deepfake: The Movie

South Park’ın yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker’in pandemi esnasında deepfake teknolojisi ile yaratılan 14 dakikalık bir video paylaşmıştı. Donald Trump’ı konu alan video viral olduktan sonra senaryo üzerinde çalıştıklarını söyleyen ikiliden bir daha ses çıkmadı.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 8

Spike Lee’nin Jackie Robinson biyografisi

Yönetmen Spike Lee, Jackie Robinson’ın hayatını konu alan biyografi filmini çekemese de yazdığı senaryoyu hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 9

Stanley Kubrick'in Napolyon'u

Cinnet ve Otomatik Portakal gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick, Napolyon’u konu alan bir film çekmenin hayalini kursa da bu proje hiçbir zaman hayata geçmedi.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 10

Alejandro Jodorowsky imzalı Dune

Fransız asıllı yönetmen Alejandro Jodorowsky’nin her zaman bir Dune filmi çekme hayali vardı. Film hazırlığına giren yönetmen, projenin beklediğinden daha büyük prodüksiyon gerektirmesi ve yüksek bütçeli olması sebebiyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 11

Quentin Tarantino'dan Double V Vega

Hollywood’un efsanevi yönetmeni Quentin Tarantino’nun beyazperdeye aktarılamayan filmlerinden biri de Double V Vega. Ucuz Roman ve Rezervuar Köpekleri’nden ilham alan film, hiçbir zaman çekilemedi.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 12

Ant-Man'in yönetmen koltuğunda Edgar Wright 

Dün Gece Soho’da ve Zombilerin Şafağı gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Edgar Wright, kendi kulvarından çıkıp bir süper kahraman filmi çekmek istediğini dile getirmişti. Yönetmenin Marvel’ın sevilen karakteri Ant-Man’i çekme planı, fikir ayrılıkları sebebiyle iptal edildi.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 13

Lynn Ramsay imzalı Jane Got a Gun

Lynn Ramsay, Natalie Portman’ın başrolünde yer aldığı Jane Got a Gun filmi için anlaşmış ama filmin yapımcı Harvey Weinstein ile fikir ayrılığı yaşadığı için projeden ayrılmıştı. Ramsay imzalı bir film Jane Got A Gun nasıl olurdu sorusu hala akılları kurcalıyor.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 14

Justice League: Mortal

Warner Bros. yönetmen Zack Snyder ile anlaşmadan önce Adalet Birliği filmi için Mad Max efsanesi George Miller ile konuşuyordu. Hatta Armie Hammer'in Batman, Adrien Brody'nin ise Flash olarak yer alması planlanan film, senaryonun çok karanlık olması sebebiyle iptal edildi.

Bir türlü çekilemeyerek seyircileri hayal kırıklığına uğratan filmler - 15

Batman: Year One

Bir Rüya İçin Ağıt, Kaynak ve Siyah Kuğu gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Darren Aronofsky, projenin planladığından daha çok vakit alması nedeniyle ilk süper kahraman filmi Batman'i rafa kaldırmak zorunda kaldı.

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