Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 11:28 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 11:31

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 5. sezonunun yayınlanmasının üzerinden üç sene geçen dizinin, yeni hikayeleriyle dijital platformda sunulması bekleniyor.

Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor - 1

Drama, macera, hiciv ve bilim kurgu türlerinin karışımı dizisi geri dönüyor. İngiliz senarist Charlie Brooker’ın distopik hikayelerini temel alan Black Mirror, üç sene önce yayınlanan 5. sezonunun ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor - 2

DAHA FAZLA BÖLÜM OLACAK

6. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizinin, bir önceki sezondan daha fazla bölüme sahip olacağı açıklandı.

Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor - 3

5. sezonda Andrew Scott, Anthony Mackie ve Miley Cyrus gibi ünlü oyuncuların yer aldığı üç bölüm yayınlanmıştı.

Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor - 4

HER BÖLÜM FİLM GİBİ OLACAK

Yeni sezonda her bölümün, kendi başına bir film gibi güçlü bir hikayeye ve çekime sahip olacağı belirtildi.

Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor - 5

Serinin yaratıcısı Charlie Brooker, iki sene önce Black Mirror’ın geleceğiyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirmişti. 

Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor - 6

PANDEMİ DÖNEMİNDE YAYINLANMADI

“Şu anda kimsenin toplumların mahvolduğu hikayeleri izlemeye dayanabileceğini sanmıyorum” diyerek pandemi döneminde dizinin dönmeyeceğini belirtmişti.

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