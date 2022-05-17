Black Mirror yeni sezonuyla ekranlara dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 11:28 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 11:31
Drama, macera, hiciv ve bilim kurgu türlerinin karışımı Black Mirror dizisi geri dönüyor. İngiliz senarist Charlie Brooker’ın distopik hikayelerini temel alan Black Mirror, üç sene önce yayınlanan 5. sezonunun ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor.
6. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizinin, bir önceki sezondan daha fazla bölüme sahip olacağı açıklandı.
5. sezonda Andrew Scott, Anthony Mackie ve Miley Cyrus gibi ünlü oyuncuların yer aldığı üç bölüm yayınlanmıştı.
Yeni sezonda her bölümün, kendi başına bir film gibi güçlü bir hikayeye ve çekime sahip olacağı belirtildi.
Serinin yaratıcısı Charlie Brooker, iki sene önce Black Mirror’ın geleceğiyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirmişti.
“Şu anda kimsenin toplumların mahvolduğu hikayeleri izlemeye dayanabileceğini sanmıyorum” diyerek pandemi döneminde dizinin dönmeyeceğini belirtmişti.