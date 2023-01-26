Blackpink grubu üyesi Lisa üç Guinness rekoru birden kırdı

Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyelerinden Lisa, solo solist olarak başarılara imza atmaya devam ediyor. 25 yaşındaki Taylandlı şarkıcı, bir değil, iki değil, tam üç Guinness rekoru kırmayı başardı.

Lisa, şu anda YouTube'da en çok abonesi olan grup Blackpink ile İngiltere albüm listesinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu ve ABD albüm listesinde 1 numara olan ilk kadın K-pop grubu olarak bir avuç rekora sahipti.