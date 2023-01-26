Blackpink grubu üyesi Lisa üç Guinness rekoru birden kırdı

Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyelerinden Lisa, solo solist olarak başarılara imza atmaya devam ediyor. 25 yaşındaki Taylandlı şarkıcı, bir değil, iki değil, tam üç Guinness rekoru kırmayı başardı.
Lisa, şu anda YouTube'da en çok abonesi olan grup Blackpink ile İngiltere albüm listesinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu ve ABD albüm listesinde 1 numara olan ilk kadın K-pop grubu olarak bir avuç rekora sahipti.
Şimdi ise tek başına birden fazla kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı olan Lisa, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı da oldu ve bir süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutuyor. Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86,3 milyon takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness'e girdi.
Lisa, Eylül 2021de çıkardığı 'LaLisa' adlı şarkısıyla kariyerine tekbaşına devam etme kararı almıştı.
Daha önce Blackpink'in elinde tuttuğu rekorlar arasında, 24 saat içinde en çok izlenen YouTube videosu ve 24 saat içinde en çok izlenen klip yer alıyor. Bu rekor daha sonra BTS grubunun 'Dynamite' şarkısıyle ellerinden alındı.
Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé olmak üzere dört üyeden oluşan Blackpink, 2019’da Coachella Müzik Festivali’nde sahne alan ilk kadın K-pop grubu olmalarıyla adlarını tarihe yazdırmıştı.
Grubun ilk büyük başarısı 2016’da Playing With Fire adlı şarkılarıyla Kanada Hot 100 listesine giren ilk K-pop kadın grubu olmaları. 2018’de ise Ddu-Du Ddu-Du şarkısı ve bu şarkının içinde bulunduğu Square Up albümü ile üç tane Billboard liste rekoru kırdılar.
2019’da ise Ddu-Du Ddu-Du klibi 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk K-pop klibi olarak tarihe geçti. Aynı sene YouTube’da 20 milyon takipçiye ulaşan grup, bu sayıya ulaşan ilk K-pop grubu oldu.
2020’de çıkan How You Like That şarkısı, ilk 24 saatte 86,4 milyon izlenmeyle YouTube’un en büyük müzik klibi Premier’i oldu.
Grubun üyelerinden Jennie ve Rosé ise çıkardıkları solo şarkılar ile ilgi topladılar. Jennie, 2018 tarihli SOLO müzik klibi ile en hızlı 100 milyon görüntülenmeye ulaşan K-pop kadın solo sanatçısı oldu.
Mart 2021'de On The Ground şarkısını içeren ‘R’ albümü ile solo çıkış yapan Rosé ise 24 saatte 41,6 izlenmeyle en çok izlenen solo K-pop sanatçısı olma rekorunu kırdı.