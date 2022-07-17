Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 17.07.2022 - 10:35
Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen 'X Kuşağı' sergisinde 80'li yıllarda yayınlanan 'Geleceğe Dönüş' ve 'Star Wars' gibi çeşitli filmlerdeki karakterlerin ve o dönemin ünlü kişilerinin figürleri sergilendi.
Güney Amerika'da bu alanda düzenlenen en büyük sergi olan X Kuşağı, modanın döngüsel olduğunu ve otuz yıldan fazla bir süre sonra 80'li yılların geri dönüşünü vurgulamak istiyor.
'Alf', 'ET', 'The Ingalls Family', 'The Wizard', 'Terminator' ve 'Indiana Jones' gibi televizyon programları ve filmlerindeki karakterlerin figürlerinin de yer aldığı sergi, ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.