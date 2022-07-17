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Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 17.07.2022 - 10:35

Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen 'X Kuşağı' sergisinde 80'li yıllarda yayınlanan 'Geleceğe Dönüş' ve 'Star Wars' gibi çeşitli filmlerdeki karakterlerin ve o dönemin ünlü kişilerinin figürleri sergilendi.

Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 1

Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen 'X Kuşağı' sergisinde 80'li yıllarda yayınlanan 'Geleceğe Dönüş' ve 'Star Wars' gibi çeşitli filmlerdeki karakterlerin ve o dönemin ünlü kişilerinin figürleri sergilendi.

Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 2

'da bu alanda düzenlenen en büyük sergi olan X Kuşağı, modanın döngüsel olduğunu ve otuz yıldan fazla bir süre sonra 80'li yılların geri dönüşünü vurgulamak istiyor.

Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 3

'Alf', 'ET', 'The Ingalls Family', 'The Wizard', 'Terminator' ve 'Indiana Jones' gibi televizyon programları ve filmlerindeki karakterlerin figürlerinin de yer aldığı sergi, ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 4
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 5
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 6
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 7
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 8
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 9
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 10
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 11
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 12
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 13
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 14
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 15
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 16
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 17
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 18
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 19
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 20
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 21
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 22
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 23
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 24
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 25
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 26
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 27
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 28
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 29
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 30
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 31
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 32
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 33
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 34
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 35
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 36
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 37
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 38
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 39
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 40
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 41
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 42
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 43
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 44
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 45
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 46
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 47
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 48
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 49
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 50
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 51
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 52
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 53
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 54
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 55
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 56
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 57
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 58
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 59
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 60
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 61
Bogota 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor - 62

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