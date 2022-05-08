Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi

Gün boyu süren etkinlikte ayrıca Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası da sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda izleyiciler tüm konserlerde sanatçılara eşlik ederek, dans etti.