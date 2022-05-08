Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.05.2022 - 09:29 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 09:31

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 1

Bosna Hersek doğumlu Goran Bregoviç, İstanbullu dinleyicileriyle bir araya geldi. Balkan müziğinin sevilen ismi, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 2

Bregoviç, bu ay itibarıyla yazlık düzenine geçiş yapan KüçükÇiftlik Park'ın ilk etkinliği, "Yüzdeyüz Sunar: İstanbul'da Bahar" programı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 3

Sahneye çıktıktan sonra kısa bir konuşma yapan Bregoviç, hala Türkçeyi öğrenemediğini belirterek, uzun zaman sonra yeniden Türkiye'de konser verdiğini söyledi.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 4

Konserde, usta sanatçıya Sırplardan oluşan bir orkestra ve Bulgar solistler eşlik etti.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 5

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Goran Bregoviç, "Ici Kici", "Maki Maki" ve "Ederlezi" eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 6

Gün boyu süren etkinlikte ayrıca Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası da sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda izleyiciler tüm konserlerde sanatçılara eşlik ederek, dans etti.

Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 7
Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 8
Bosnalı müzisyen Goran Bregoviç İstanbul'da konser verdi - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER