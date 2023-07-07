Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak

Hollywood'un sevilen oyuncularından Brad Pitt, yeni filmi için Formula 1 koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, bu hafta sonu Britanya Grand Prix yarışlarında Silvestone pistinde yarışacak. Pitt'in karakteri için özel bir garaj bile hazırlandı.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 1

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. 59 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, film çekimleri için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak.

Yarışların yapılacağı Silverstone pistinde yerini alan Pitt, Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film çekimlerini bu hafta sonu gerçekleştirecek.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 2

Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 3

Pitt'in gerçek Formula 1 aracını süreceği belirtildi. 

Oyuncunun karakterine özel bir garaj bile hazırlandı.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 4

GÖRSEL EFEKT DESTEĞİ

Pitt, Lewis Hamilton'ın Mercedes ekibi tarafından modifiye edilen bir araç ile Silverstone pistinde yalnız başına olacak.

CGI (computer generated imagery) desteğiyle oyuncu sanki bu sezon pistte yarışmış gibi gösterilecek.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 5

Filmin yapımcıları arasında Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da bulunuyor.

Hamilton "Brad Pittt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem" dedi.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 6

Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınıyor.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 7

İşte Brad Pitt'in "Sonny Hayes" için karakteri için hazırlanan garaj.

Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak - 8

British Grand Prix yarışı, 7-9 Temmuz tarihlerinde İngiltere'deki Silverstone pistinde yapılacak.

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