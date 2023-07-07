Brad Pitt, Formula 1 filmi için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak
Hollywood'un sevilen oyuncularından Brad Pitt, yeni filmi için Formula 1 koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, bu hafta sonu Britanya Grand Prix yarışlarında Silvestone pistinde yarışacak. Pitt'in karakteri için özel bir garaj bile hazırlandı.
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. 59 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, film çekimleri için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak.
Yarışların yapılacağı Silverstone pistinde yerini alan Pitt, Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film çekimlerini bu hafta sonu gerçekleştirecek.