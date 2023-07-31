Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu
Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev giderek büyüyor. Yazarların bir süredir devam eden grevine oyuncuların da dahil olmasıyla son 63 yılın en büyük Hollywood grevi başlamış oldu. Yeni filminde Formula 1 pilotunu canlandırmaya hazırlanan Brad Pitt'in meslektaşlarına destek vermek için film çekimlerini durdurduğu bildirildi.
Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan grev nedeniyle birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihleri ertelendi.
Ünlü oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı "Apex" filmi de grevden etkilendi.