Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu

Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev giderek büyüyor. Yazarların bir süredir devam eden grevine oyuncuların da dahil olmasıyla son 63 yılın en büyük Hollywood grevi başlamış oldu. Yeni filminde Formula 1 pilotunu canlandırmaya hazırlanan Brad Pitt'in meslektaşlarına destek vermek için film çekimlerini durdurduğu bildirildi.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 1

Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan grev nedeniyle birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihleri ertelendi.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı "Apex" filmi de grevden etkilendi.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 2

Sonny Hayes adlı pilotu canlandıran 59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Britanya Grand Prix yarışlarında Silverstone pistinde filmin çekimlerini gerçekleştirmişti.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 3

OYUNCULARA DESTEK VERDİ

Film çekimlerinin Hollywood'daki grev nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Brad Pitt'in greve katılan meslektaşlarına destek verdiği ve çekimlere ara verme kararı aldığı biliniyor. Çekimlerin ne zaman devam edeceğine dair bilgi verilmedi.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 4

GREV HAKKINDA

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Mayıs ayında greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil olmuştu. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 5

EMMY ÖDÜLLERİ ERTELENDİ

Öte yandan Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri ertelendi. Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle ödül töreni ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Variety'nin haberi göre, tören için net bir tarih belirlenmedi ancak Fox'un ocak ayında töreni gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Televizyon Akademisi ise törenin kasım ayında gerçekleşmesini umuyor.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 6

Öte yandan, filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınıyor.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 7

Filmin yapımcıları arasında Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da bulunuyor.

Hamilton "Brad Pittt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem" demişti.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu - 8

Pitt, filmde APXGP adlı Formula 1 takımının genç sürücüsünü (Damson Idris) yetiştirme görevini üstleniyor. 

Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.

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