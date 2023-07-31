Brad Pitt'in Formula 1 filminin çekimleri grev nedeniyle durdu

EMMY ÖDÜLLERİ ERTELENDİ

Öte yandan Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri ertelendi. Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle ödül töreni ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Variety'nin haberi göre, tören için net bir tarih belirlenmedi ancak Fox'un ocak ayında töreni gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Televizyon Akademisi ise törenin kasım ayında gerçekleşmesini umuyor.