Brendan Fraser tacize uğradığı iddiasıyla Altın Küre'yi boykot etti

The Whale (Balina) filmindeki rolü için 270 kilo olan ve filmdeki performansıyla Venedik Film Festivali’nde 6 dakika boyunca ayakta alkışlanmasıyla hafızalara kazınan Brendan Fraser, 2003 yılında Altın Küre’leri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (HFPA) başkanı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiası nedeniyle bu yıl törene katılmamayı seçti.
Filmdeki peformansıyla eleştirmenlerden övgüleri toplayan ve Altın Küre’de de En İyi Erkek Oyuncu adayları arasında yer alan ünlü oyuncunun hayranları, Altın Küre’yi boykot çağrısı yaptı.
54 yaşındaki oyuncu, Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) ile geçmişi nedeniyle Los Angeles merkezli etkinliğe 'katılmayacağını' kasım ayında doğrulamıştı.
2018'de eski başkan Philip Berk tarafından 2003 Beverly Hills öğle yemeğinde elle taciz edildiğini ifşa ettikten sonra, aktörün hayranları NBC yayınını izlemeyi reddederek bağlılıklarını göstermeyi seçti. Philip Berk iddiayı yalanlamıştı.
Fraser’ın hayranları, gece boyunca sosyal medya üzerinden Altın Küre’yi seyretmeme çağrısı yaptı. Bir hayranı, “Brendan Fraser’ı seviyorsanız, hem o, hem de onun gibi adını bilmediğiniz yüzlerce taciz mağduru için Altın Küre’yi boykot edin” diye yazarken; bir başkası, "Onu desteklediğimi iddia edip daha yolun başındayken kariyerini ondan çalan organizasyonu destekleyemezdim" ifadesini kullandı.
Bir hayranı, “Bu akşam Altın Küre için heyecalanmak yerine Brendan Fraser’ı desteklemeyi tercih ediyorum” derken; bir başkası, “Brendan Fraser’a saygım gereği Altın Küre’yi seyretmiyorum” dedi.
Altın Küre Ödülleri’ni boykot edeceği hakkında geçen yıl GQ dergisine verdiği röportajda, “Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne duyduğum saygıdan daha fazla geçmişim var. Hayır, katılmayacağım… Onlarla olan geçmişim yüzünden. Ve annem bir ikiyüzlü yetiştirmedi. Bana pek çok şey diyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz" demişti.
Eski HFPA Başkanı Philip Berk, Fraser’ın cinsel taciz iddiasını “Tamamen uydurma” diyerek reddetmişti. Berk, 2021’de Black Live Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) hareketine karşı direnç gösterdiği için kovulmuştu.
Dün gece Beverly Hills’teki The Beverly Hilton’da yapılan ödül töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Elvis fimindeki rolüyle Austin Butler kazandı. 2023 Altın Küre Ödülleri’ni bu yıl komedyen Jerrod Carmichael sundu. Altın Küre tarihinde ilk kez bir siyahi tek başına töreni sunmuş oldu.
Tören ve töreni düzenleyen HFPA, çeşitliliğe yer vermediği ve ırkçı davrandığı için eleştirilere maruz kalmıştı.