Brendan Fraser tacize uğradığı iddiasıyla Altın Küre'yi boykot etti

Fraser’ın hayranları, gece boyunca sosyal medya üzerinden Altın Küre’yi seyretmeme çağrısı yaptı. Bir hayranı, “Brendan Fraser’ı seviyorsanız, hem o, hem de onun gibi adını bilmediğiniz yüzlerce taciz mağduru için Altın Küre’yi boykot edin” diye yazarken; bir başkası, "Onu desteklediğimi iddia edip daha yolun başındayken kariyerini ondan çalan organizasyonu destekleyemezdim" ifadesini kullandı.



Bir hayranı, “Bu akşam Altın Küre için heyecalanmak yerine Brendan Fraser’ı desteklemeyi tercih ediyorum” derken; bir başkası, “Brendan Fraser’a saygım gereği Altın Küre’yi seyretmiyorum” dedi.