British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp

Dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum’da bir küratörün yüzlerce eseri çalmasıyla ilgili davada yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkında dava açılan küratörün sahte isim ve belgelerle kayıtları değiştirerek izlerini örtmeye çalıştığı belirlendi.

British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp - 1

Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait altın yüzükler, küpeler. Helenistik dönem heykelleri ve çok daha fazlası...

Koleksiyonunda yaklaşık 8 milyon eser bulunan dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi British Museum’da küratör Peter Higgs’in yüzlerce eseri çalmasıyla ilgili dava sürüyor. Dün görülen duruşmada hırsızlıkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp - 2

Müze, çalınan eşyaların arasında antik Yunan ve Roma dönemlerine ait altın yüzükler, küpeler ve diğer mücevher parçalarının bulunduğunu duyurdu.

British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp - 3

Müzenin avukatı Daniel Burgess, bin 800'den fazla öğenin çalındığına veya hasar gördüğüne ve yüzlercesinin Higgs tarafından satıldığına veya satışa sunulduğuna inandıklarını açıkladı.

British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp - 4

Higgs’in sahte isim ve belgeler kullanarak müzenin kayıtlarını değiştirdiğine dikkat çeken avukat, müzeye şu ana kadar 356 eserin iade edildiğini belirtti.

British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp - 5

Higgs’i avukatlarının temsil ettiği duruşmada yargıç, küratöre hala sahip olduğu parçaları iade etmesi, çaldığından şüphelenilen bütün eşyaların bir listesini vermesi yönünde karar aldı.

British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp - 6

British Museum'un depolarından çalınan ve kaybolan eserlerin bazılarının çevrim içi alışveriş sitesinden üzerinden satışa konduğu ağustos ayında ortaya çıkmış, küratör Peter Higgs görevden alınmıştı.

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