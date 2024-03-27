British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp
Dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum’da bir küratörün yüzlerce eseri çalmasıyla ilgili davada yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkında dava açılan küratörün sahte isim ve belgelerle kayıtları değiştirerek izlerini örtmeye çalıştığı belirlendi.
Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait altın yüzükler, küpeler. Helenistik dönem heykelleri ve çok daha fazlası...
Koleksiyonunda yaklaşık 8 milyon eser bulunan dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi British Museum’da küratör Peter Higgs’in yüzlerce eseri çalmasıyla ilgili dava sürüyor. Dün görülen duruşmada hırsızlıkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.