British Museum hırsızlığı aydınlanıyor! Binlerce eser kayıp

Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait altın yüzükler, küpeler. Helenistik dönem heykelleri ve çok daha fazlası...



Koleksiyonunda yaklaşık 8 milyon eser bulunan dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi British Museum’da küratör Peter Higgs’in yüzlerce eseri çalmasıyla ilgili dava sürüyor. Dün görülen duruşmada hırsızlıkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.