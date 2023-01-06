131 yıllık Osmanlı arması ve kitabesi yenilendi

Sultan Abdülmecid döneminde "Mekteb-i Fünun-u İdadi" adıyla açılan, günümüze kadar 4 harbiye reisi ile serasker, 5 genelkurmay başkanı ve çok sayıda kuvvet komutanı yetiştiren Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun 131 yıllık binasının Osmanlı arması ve kitabesi restore edildi.
Yıllardır çok sayıda yüksek rütbeli asker yetiştirdiği için "komutanlar ocağı" olarak nitelendirilen 178 senelik geçmişe sahip okul, Sultan Abdülmecid döneminde, Hocaalizade Mahallesi'nde Bursa Valiliğinin yanındaki kumaş fabrikasının kamulaştırılmasıyla açıldı.
Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde 1889 yılında yapımına başlanan ve 1892'de tamamlanan ikinci binada eğitim öğretim halen devam ediyor.
131 yıllık binanın Osmanlı arması ve kitabesi zaman içinde iklim koşulları ve yanlış müdahaleler nedeniyle yıprandı.
Bursa Valiliğinin koordinasyonunda Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ile Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarının çalışmasıyla arma ve kitabenin restorasyonuna başlandı.
Ana binaya iskele kurularak, Bölge Laboratuvarı uzmanlarınca arma ve kitabede önce temizlik çalışması yapıldı.
Arma ve kitabede, Koruma Kurulunun onayıyla yazı ve çerçeve yüzeylerine altın varak tatbik eden uzmanlar, dönem örneklerine ve yapının eski görsellerine dayanarak kırmızı, yeşil, siyah ve altın varak olmak üzere 4 renkte Osmanlı armasını ilk günkü haline getirdi.