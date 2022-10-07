Çağan Irmak’ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk kareler

Yeni sezonun dikkat çekici yapımlarından, 6 Ocak günü vizyona girecek ‘Sevda Mecburi İstikamet’ten yeni ayrıntılar geldi.
Türk sinemasının en sevilen yönetmenlerinden biri olan Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesi anlatan ‘Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.
Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez var.
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.