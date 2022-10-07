Çağan Irmak’ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk kareler

Türk sinemasının en sevilen yönetmenlerinden biri olan Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesi anlatan ‘Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.





