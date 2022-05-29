Camila Cabello, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçının açılışını yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 10:59
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçının finali öncesi sahnede Latin rüzgarı esti. ‘Bam Bam’, ‘Señorita,’ ve ‘Havana’ gibi hit parçalarıyla tanınan Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello sahne aldı.
25 yaşındaki şarkıcı, Paris’teki Stade de France'de gerçekleşen ve canlı yayınlanan final maçı öncesi, karnaval havasındaki gösterileri, renkli kostümleri ve kalabalık dans ekibiyle adeta göz doldurdu.
Cabello, gösteride kısa beyaz bir sahne kıyafeti ve kıyafetiyle uyumlu beyaz uzun bir çizme tercih ederken, şarkıcıya eşlik eden dansçıları renkli kostümleriyle renk cümbüşü yaşattı.
Şarkıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Liverpool-Real Madrid heyecanını, maçı statta ve dünyanın dört bir yanından ekran başında izleyen milyonlara ulaştırdı.
Cabello şovunda, hit parçalarının yanı sıra çok beğenilen üçüncü stüdyo albümü ‘Familia’dan yeni parçalar da seslendirdi.
Kısa süre önce konuyla ilgili açıklama yapan Cabello, “Bu ay Paris’te yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım! Latin mirasımı dünyadaki spor ve müzikseverlerin birliktelik duygusuyla bir araya getirerek çok özel bir şov yapmak istiyorum" demişti.
İşte Camila Cabello'nun UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki sahne şovundan yansıyan renkli görüntüler...