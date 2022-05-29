Camila Cabello, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçının açılışını yaptı

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Kısa süre önce konuyla ilgili açıklama yapan Cabello, “Bu ay Paris’te yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım! Latin mirasımı dünyadaki spor ve müzikseverlerin birliktelik duygusuyla bir araya getirerek çok özel bir şov yapmak istiyorum" demişti.

İşte Camila Cabello'nun UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki sahne şovundan yansıyan renkli görüntüler...