Çanakkale Savaşları kahramanı Koca Seyit'in belgeseli çekiliyor: Engin Altan Düzyatan başrolde

"MÜTEVAZILIĞI VE İYİ NİYETİ KARŞISINDA DUYGULU ANLAR YAŞIYORUM"



Oyuncu Emre Erçil de Seyit Ali Çabuk'un hayatında yaşadığı olayların, mütevazılığı ve iyi niyeti karşısında duygulu anlar yaşadığını söyledi.



Koca Seyit'in çok önemli bir mertebeye ulaştığını düşündüğünü ifade den Erçil, “Seyit Ali Çabuk o kadar gariban, o kadar iyi yürekli ki onu canlandırken insanın ağlayası geliyor. Maaş bağlanıyor, kabul etmiyor. 5 sene sonra Ata geliyor, tekrar teklifte bulunuyor, 'Yok paşam. Ben bu mermiyi yine taşırım' diyor. Savaş dönüşü eve geliyor bir bakıyor, 5 yaşında bir kız var. O kadar tatlı bir adam ki. Diyor ki rahatsız etmeyin. Belki başka birisiyle evlenmiştir. Ağacın kenarına çömeliveriyor sadece. Kızın kendi kızı olduğunu öğrendiği zaman 'gık' demiyor. Oturup, ağlamaya başlıyor. Çok önemli ve çok yukarıda bir mertebe. Şimdi itiraf edelim. Bugün hangimizi bir devlet büyüğü çağırsa dese ki 'Sana biz şu maaşı bağlıyoruz' deriz ki 'Teşekkür ederiz efendim' saygıyla. Ama Koca Seyit diyor ki 'Yok, istemem'. Tabaka veriyor Ata ona. 5 sene sonra geri getiriyor diyor ki 'Bunu geri getiriverdim.' Onu bile kullanmıyor. Yanında bile değil. Sandıkta saklıyor. Kendi gidiyor, odun kesiyor, geri geliyor. Çok yürekten bir adam" dedi.