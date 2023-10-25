Çanakkale Savaşları kahramanı Koca Seyit'in belgeseli çekiliyor: Engin Altan Düzyatan başrolde
Çanakkale muharebelerinde, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk'un belgeseli çekiliyor. Belgeselde Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Emre Erçil ise Seyit Ali Çabuk'u canlandırıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin kültürel mirasının aktarılması, tarihe ve kahramanlara vefa, gelecek kuşakların Türkiye tarihindeki önemli noktaların farkında olması amacıyla Koca Seyit lakaplı Seyit Ali Çabuk'un hayatını konu alan belgesel çekimi gerçekleştiriliyor.