'Çankırı'nın Jurassic Park'ında kazılar başladı: 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulundu

Çorakyerler'den 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulduklarını anlatan Erol, "Oldukça özel, benzersiz hayvanlarımız var. İki tanesinin yayınını 2020 ve 2021'de olmak üzere özellikle de Çankırı ve Çorakyerler'in adlarını vererek literatüre sokmayı başardık, yayınları çıktı. Anadolu'da yaşamış, sadece Çankırı ve çevresinde bulunmuş 6 yeni tür bulunmaktadır. Çorakyerler lokalitesinde bugüne kadar 4 bin civarında tanımlanabilir fosil buluntu ile 40'ın üzerinde tür bulunmuştur. Her geçen yıl kazı çalışmalarında yeni türlerle karşılaşıyoruz ve sürprizlerle dolu bir alan olduğu için de her an karşımıza değişik bir şeyler çıkar diye beklenti içindeyiz." diye konuştu.