Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. Emilia Pérez adlı filmin kadın oyuncuları, festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaştı.
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.
Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti.
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