Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. Emilia Pérez adlı filmin kadın oyuncuları, festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaştı.

Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı - 1

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti.

CANNES KAZANANLAR TAM LİSTE

N-LIFE HABERLERİ

Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı - 2

DÖRT KİŞİYE VERİLDİ

Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı - 3

Ödülü, Karla Sofia Gascon aldı. Fillmin yıldızı Karla Sofia Gascón, Cannes'da ödül kazanan ilk trans oyuncu oldu.

Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı - 4

Ödül töreninde bulunamayan Selena Gomez, sosyal medya hesabında "Zoe Saldana bana hepimizin 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığımızı söylediğinde” diyerek bu kareyi paylaştı.

Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı - 5

9 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Film aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.

Altın Palmiye ödüllü Jacques Audiard imzası taşıyan film 9 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Yönetmen, 2015 yılında Deephan filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü dört oyuncu paylaştı - 6

FİLMİN KONUSU

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.

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