Caz sanatçısı İlham Gencer son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ZARİF, BARIŞÇIL BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ"

Oyuncu Nilgün Belgün, Bozkurt İlham Gencer'in eski gelini olduğunu hatırlatarak “İlham Gencer için söyleyeceğim tek bir şey; çok değerli bir müzik adamıydı. Aynı zamanda bizim ailemizin de çok değerli bir babasıydı. Kızımın dedesiydi, benim eski kayınpederimdi. Hiç kopmadık. Bundan 10 ya da 15 gün önce bana sosyal medyadan görüntülü ve sesli mesajlar yolladı. Canım Nilgün'üm öpüyorum özlüyorum diye. Aradan 40 sene de geçse isim asla unutmazdı. Kimsenin doğumgününü unutmazdı. Çok zarif, barışçıl bir İstanbul beyefendisiydi" diye konuştu. Müzik programcısı ve yönetmen İzzet Öz ise “O kadar tatlı bir insandı ki; İlhan ağabeyle özel günlerimiz ve anlarımız oldu. Herkesi bir araya toplayıp, hiç tanımadığı insanlara bile birlikte şarkı söylemenin ne kadar güzel bir olay olduğunu anlatıp onlarla birlikte şarkı söylemenin tadını çıkarırdı, çıkartırdı. Müzikal anlamda gerçekten dolu bir insandı. Bizi o kadar güzelliklere doğru götürdü. İlham ağabey hiçbir zaman unutulmayacak. Gerçekten Türkiye'de popüler ve caz müziğe yaptığı katkıları her zaman saygıyla anacağız" şeklinde konuştu.



Bozkurt İlham Gencer'in torunu Merve Demiralp ise “Kendisi çok farklı bir insandı, çok değerli bir sanatçıydı. Hem dedemdi, hem de Türkiye'ye mâl olmuş birisi. Yeri doldurulamaz, çok arayacağız. Çok üzgünüm" dedi.