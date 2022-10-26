Cem Yılmaz 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimlerine başladı

Filmin ilk duyurusunu haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Dolayısıyla yeni filmin, 'Karakomik Filmler: 2 Arada'dan sonraki bir dönemi anlatacağı tahmin ediliyor.