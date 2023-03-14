Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmaya sunulacak olan 'Modern British' ve 'Irish Art Evening Sale'in ön gösterimi yapıldı.

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmaya sunulacak olan 'Modern British' ve 'Irish Art Evening Sale'in ön gösterimi yapıldı.

İşte satışta sergilenecek eserlerden bazıları...

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 2

3 milyon 300 bin ila 5 milyon sterlin arasında satılması beklenen Henry Moore'un (1956) eseri olan 'Mother and Child with Apple'.

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 3

1 milyon ila 2 milyon sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'nin (1953) eseri olan 'The Railway Platform'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 4

250 bin ila 350 bin sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'nin (1967) eseri olan 'Mrs Swindells'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 5

600 bin ila 800 bin sterlin arasında satılması beklenen Sir William Nicholson'un (1933) eseri olan 'Sunflowers'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 6

300 bin ila 500 bin sterlin arasında satılması beklenen David Hockney'in (1964) eserleri olan (soldan sağa) 'Detail of a Picture I had Intended to Paint in July 1989' ve 'Los Angeles' 100 bin ila 150 bin sterlin arasında satılması beklenen eserleri

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 7

2 milyon 500 bin ila 3 milyon 500 bin sterlin arasında satılması beklenen Barbara Hepworth'un (1957) eseri olan 'Pierced Form (Toledo)'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 8

1 milyon 100 bin ila 1 milyon 500 bin sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'un (1957) eseri olan 'Glasgow Docks'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 9

400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'un (1957) eseri olan 'The Clock Tower'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 10

400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen John Duncan Fergusson'un (1918) eseri olan 'Submarines and Camouflaged Battleship'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 11

150 bin ila 250 bin sterlin arasında satılması beklenen David Bomberg'un (1913-14) eseri olan 'The Dancer'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 12

300 bin ila 500 bin sterlin arasında satılması beklenen Wyndham Lewis'un (1914) eseri olan 'Figure Study (Racehorse)'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 13

400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen William Scott'un (1956-57) eseri olan 'Orange Still Life with Figure'

Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı - 14

400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen Ben Nicholson'un (1933) eseri olan 'Le Petit Provencal'

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