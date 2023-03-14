Christie's Müzayede Evi'nde ön gösterim yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmaya sunulacak olan 'Modern British' ve 'Irish Art Evening Sale'in ön gösterimi yapıldı.
İşte satışta sergilenecek eserlerden bazıları...
3 milyon 300 bin ila 5 milyon sterlin arasında satılması beklenen Henry Moore'un (1956) eseri olan 'Mother and Child with Apple'.
1 milyon ila 2 milyon sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'nin (1953) eseri olan 'The Railway Platform'
250 bin ila 350 bin sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'nin (1967) eseri olan 'Mrs Swindells'
600 bin ila 800 bin sterlin arasında satılması beklenen Sir William Nicholson'un (1933) eseri olan 'Sunflowers'
300 bin ila 500 bin sterlin arasında satılması beklenen David Hockney'in (1964) eserleri olan (soldan sağa) 'Detail of a Picture I had Intended to Paint in July 1989' ve 'Los Angeles' 100 bin ila 150 bin sterlin arasında satılması beklenen eserleri
2 milyon 500 bin ila 3 milyon 500 bin sterlin arasında satılması beklenen Barbara Hepworth'un (1957) eseri olan 'Pierced Form (Toledo)'
1 milyon 100 bin ila 1 milyon 500 bin sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'un (1957) eseri olan 'Glasgow Docks'
400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen Laurence Stephen Lowry'un (1957) eseri olan 'The Clock Tower'
400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen John Duncan Fergusson'un (1918) eseri olan 'Submarines and Camouflaged Battleship'
150 bin ila 250 bin sterlin arasında satılması beklenen David Bomberg'un (1913-14) eseri olan 'The Dancer'
300 bin ila 500 bin sterlin arasında satılması beklenen Wyndham Lewis'un (1914) eseri olan 'Figure Study (Racehorse)'
400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen William Scott'un (1956-57) eseri olan 'Orange Still Life with Figure'
400 bin ila 600 bin sterlin arasında satılması beklenen Ben Nicholson'un (1933) eseri olan 'Le Petit Provencal'