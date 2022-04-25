Coachella 2022 sona erdi

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 11:28
Festivalin ana kadrosunda yer alan Harry Styles, Billie Eilish ve The Weeknd gibi isimler, her iki hafta sonunda da sahnedeydi.
Bunun yanı sıra, ilk hafta Swedish House Mafia, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Festivalin ikinci haftasında, ilk hafta gösterdikleri performanslarının ardından yeniden Billie Eilish, Harry Styles ve The Weeknd sahnedeydi.
Megan Thee Stallion, Danny Elfman ve MAY-A gibi isimler de festivalin son haftasında performanslarını sergiledi.
Öte yandan Laura Les, Michelle Zauner ve Giveon gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler akın etti.
Etkinliğe katılanlar izleyiciler, çılgın kıyafetleriyle ve teatral kostümleriyle dikkat çekerken, özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği sıra dışı kıyafetler öne çıktı.
Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi.
Festivale seyirci olarak katılan dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'den de bir isim dikkat çekti.
Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, festivale katılan isimler arasındaydı.
Özaslan, kendine özgü stiliyle öne çıktı ve Türkiye'de sosyal medyanın gündemine girdi.
İşte Coachella 2022'ye katılan ünlü isimler ve festivalden geriye kalan renkli kareler...
Paris Hilton
Vanessa Hudgens
Tyga
Kylie Jenner ve Hailey Bieber
Jared Leto
Camila Cabello
Kathryn Newton
Chanel Iman
Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Shenseea
Hannah Ann Sluss
Chase Hudson
Alessandra Ambrosio ve Ludi Delfino