Coachella 2022 sona erdi

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler akın etti.

Etkinliğe katılanlar izleyiciler, çılgın kıyafetleriyle ve teatral kostümleriyle dikkat çekerken, özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği sıra dışı kıyafetler öne çıktı.