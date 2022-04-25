Coachella 2022 sona erdi

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 11:28

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali 2022, dün ikinci haftasını da tamamlayarak sona erdi. Festivalin her iki haftasında da dünyaca ünlü isimler sahnedeydi ve seyirci olarak ünlü isimler akın etti. İşte Coachella 2022'den geriye kalan renkli kareler...

Coachella 2022 sona erdi - 1

ABD'nin  Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, dün ikinci haftasını tamamlayarak sona erdi.

15-17 ve 22-24 Nisan tarihleri arasında iki hafta sonu şeklinde gerçekleşti.

Coachella 2022 sona erdi - 2

Festivalin ana kadrosunda yer alan Harry Styles, Billie Eilish ve The Weeknd gibi isimler, her iki hafta sonunda da sahnedeydi.

Bunun yanı sıra, ilk hafta Swedish House Mafia, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Coachella 2022 sona erdi - 3

Festivalin ikinci haftasında, ilk hafta gösterdikleri performanslarının ardından yeniden Billie Eilish, Harry Styles ve The Weeknd sahnedeydi.

Megan Thee Stallion, Danny Elfman ve MAY-A gibi isimler de festivalin son haftasında performanslarını sergiledi.

Öte yandan Laura Les, Michelle Zauner ve Giveon gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler akın etti.

Etkinliğe katılanlar izleyiciler, çılgın kıyafetleriyle ve teatral kostümleriyle dikkat çekerken, özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği sıra dışı kıyafetler öne çıktı.

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Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi.

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Festivale seyirci olarak katılan dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'den de bir isim dikkat çekti.

Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, festivale katılan isimler arasındaydı.

Özaslan, kendine özgü stiliyle öne çıktı ve Türkiye'de sosyal medyanın gündemine girdi.

İşte Coachella 2022'ye katılan ünlü isimler ve festivalden geriye kalan renkli kareler...

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Paris Hilton

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Vanessa Hudgens

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Tyga

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Kylie Jenner ve Hailey Bieber

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Jared Leto

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Camila Cabello

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Kathryn Newton

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Chanel Iman

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Heidi Klum ve Tom Kaulitz

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Shenseea

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Hannah Ann Sluss

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Chase Hudson

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Alessandra Ambrosio ve Ludi Delfino

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