Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi)
Animasyon ustası Hayao Miyazaki'nin fantastik hikayesi "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron), açılış hafta sonunda ABD'de 10 milyon doların üzerinde hasılatla ABD gişede zirveye çıkan ilk orijinal anime yapımı oldu. Dünya çapında 12,8 milyon dolar kazanan yapım, Miyazaki'nin ABD'de en çok hasılat yapan filmi oldu. Yönetmenin beyazperdeye beklenmedik dönüşü, geçen haftanın gişe lideri Beyonce'yi de tahtından etti. İşte 8-10 Aralık hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılatları...
10. The Shift
2,2 milyon dolar