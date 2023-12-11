Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi)

Animasyon ustası Hayao Miyazaki'nin fantastik hikayesi "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron), açılış hafta sonunda ABD'de 10 milyon doların üzerinde hasılatla ABD gişede zirveye çıkan ilk orijinal anime yapımı oldu. Dünya çapında 12,8 milyon dolar kazanan yapım, Miyazaki'nin ABD'de en çok hasılat yapan filmi oldu. Yönetmenin beyazperdeye beklenmedik dönüşü, geçen haftanın gişe lideri Beyonce'yi de tahtından etti. İşte 8-10 Aralık hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılatları...

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 1

10. The Shift

2,2 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 2

9. Animal

2,3 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 3

8. Waitress: The Musical

2,6 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 4

7. Napolyon

4,2 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 5

6. Renaissance: A Film by Beyoncé

5 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 6

5. Dilek

5,3 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 7

4. Troller Hep Beraber

6,2 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 8

3. Gojira -1.0

8,3 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 9

2. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

9,4 milyon dolar

Çocuk ve Balıkçıl gişede Beyonce'yi tahtından indirdi (8-10 Aralık ABD gişesi) - 10

1. Çocuk ve Balıkçıl

10 milyon dolar

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