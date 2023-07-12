Çöpe atılacak halı parçaları üç boyutlu tablolara dönüştürüldü

Yaklaşık 80 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Akçay, “Anadolu’dan eski el halılarını toparlıyoruz, onların bakımlarını yapıp yurt dışına satıyoruz. Her kullanılmış halı sağlam olmayabiliyor. Kimisi yanmış, çürümüş oluyor ve sağlam kısımlarını tamir etmek mümkün olmuyor. Bunları yıkadık, tamir ettik parçalar halinde kestik" dedi ve ekledi:

"Anadolu’da ninelerimiz çaputları birbirine dikip, kırkyama yaparlardı. Biz kırkyamayı halı ve kilime derledik. Halı ve kilim patchworkları yaptık, el dokumayla birleştirdik. Böylece 15 yılda yeni halı trendi oluşturduk. Patchworkları yırtılmış halıların, kilimlerin sağlam kısımlarından yaptığımız için yine de orada çok küçük parçalar kalıyordu. Patchworklara sığmayan daha küçük olan parçaları bir yerde kullanamayacaksak çöp olacaktı. Bunların da ekonomiye kazandırılması için geri dönüşüm sıfır atık projesi kapsamında sanatçılarla görüşerek, beyin fırtınası yaptık.”