Çöpe atılacak halı parçaları üç boyutlu tablolara dönüştürüldü
Kullanılmış eski halı ve kilimleri belirli işlemlerden geçirerek, farklı ülkelere ihraç eden bir firma, sıfır atık projesi kapsamında çöpe gidecek küçük parçaları sanatçının desteğiyle üç boyutlu tablolara dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.
İstanbul’da 32 yıldır faaliyet gösteren ve 50 kişiyi istihdam eden firma, halı ihracatının yanı sıra Anadolu’da kullanılmış, yırtılmış ya da çürümüş halıları satın alarak, belirli işlemlerden geçiriyor.