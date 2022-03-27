Çorum'da tarlada bulunan bu bileziğin eşi benzeri bulunmuyor

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ, BENZERİ OLMAYAN BİR ESER"

Bileziğin 2012 yılında bir çiftçi tarafından tarla sürülürken bulunarak Çorum Müzesi’ne getirildiğini söyleyen İbiş, “İlk yapılan değerlendirmede daha önce görmediğimiz, benzeri olmayan bir eser olduğunun farkına vardık. Bu eser milattan önce 13. yüzyıl Hitit İmparatorluğu dönemine ait bir bilezik olduğu ortaya çıktı” dedi.