Cüneyt Arkın'a veda

Haberler - DHA | 30.06.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 10:27
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi.
Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
Arkın'ın naaşı tören için AKM'ye getirildi.
Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" demişti.
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.
İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.
Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.