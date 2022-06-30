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Cüneyt Arkın'a veda

Haberler - DHA | 30.06.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 10:27

Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Arkın'ın naaşı tören için AKM'ye getirildi. İşte ilk kareler...

Cüneyt Arkın'a veda - 1

Yeşilçam'ın usta oyuncusu , İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Cüneyt Arkın'a veda - 2

Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Cüneyt Arkın'a veda - 3

Arkın'ın naaşı tören için AKM'ye getirildi.

Cüneyt Arkın'a veda - 4

Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" demişti.

Cüneyt Arkın'a veda - 5

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

Cüneyt Arkın'a veda - 6

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Cüneyt Arkın'a veda - 7

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Cüneyt Arkın'a veda - 8
Cüneyt Arkın'a veda - 9
Cüneyt Arkın'a veda - 10
Cüneyt Arkın'a veda - 11

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