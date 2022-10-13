Dahmer dizisinin yönetmeni Ryan Murphy'nin en iyi dizileri

Yönetmen Ryan Murphy, son 20 yılda Amerikan televizyonculuğuna yön verdi. 1999’da gençlik dizisi ‘Popular’ ile adım attığı dizi dünyasına ‘Glee’, ‘9-1-1’, ‘ Nip-Tuck’, ‘American Horror Story’ ve ‘Scream Queens’ gibi hafızalara kazınan yapırlar kazandırdı. Son olarak da ABD’de 1978-1991 yılları arasında en az 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'in hayatını konu edinen Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi adlı mini dizi ile büyük ses getirdi. Dünyada en çok izlenen diziler arasına giren Dahmer ile efsaneler arasına giren Ryan Murphy’nin en iyi dizilerini bir araya getirdik.