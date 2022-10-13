Dahmer dizisinin yönetmeni Ryan Murphy'nin en iyi dizileri

Yönetmen Ryan Murphy, son 20 yılda Amerikan televizyonculuğuna yön verdi. 1999’da gençlik dizisi ‘Popular’ ile adım attığı dizi dünyasına ‘Glee’, ‘9-1-1’, ‘ Nip-Tuck’, ‘American Horror Story’ ve ‘Scream Queens’ gibi hafızalara kazınan yapırlar kazandırdı. Son olarak da ABD’de 1978-1991 yılları arasında en az 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'in hayatını konu edinen Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi adlı mini dizi ile büyük ses getirdi. Dünyada en çok izlenen diziler arasına giren Dahmer ile efsaneler arasına giren Ryan Murphy’nin en iyi dizilerini bir araya getirdik.
Her bir sezonu başka bir hikayeyi konu alan dizi, ilk sezonunda lanetli bir ev üzerinden ilerleyerek, seyirciyi bu evin zaman içindeki sakinleri ile tanıştırıyor. İkinci sezonda ise hikayenin odağında bir akıl hastanesi var.
Farklı konu ve karakterleri işleyen korku/komedi türündeki dizinin ilk sezonu, iki kadın karakteri merkeze alıyor. Sezon, seri cinayetlerin işlendiği bir üniversite kampüsünde gerçekleşti. Dizinin devamı, 2017'de iptal edildi.
1999'da başlayan bir gençlik dizisiydi, sadece iki sezon sürdü. Benzeri olan Dawson's Creek ile rekabet etti.
Dizi, akıl hastanesinde hemşirelik yapan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
Dizide, Santa Barbara’da yaşayan Payton Hobart, yedi yaşından beri ABD başkanı olmak isteyen zengin bir öğrencidir. Ancak onun öncelikle en tehlikeli siyasi ortam olan lisesinde önüne çıkan engelleri aşması gerekir.
2020'de yayınlanan mini dizide Hollywood'un Altın Çağı anlatılıyor. Hayallerine ulaşmaya çalışan bir grup oyuncu ve yönetmen adayına odaklanıyor.
Ryan Murphy'nin en çok küçümsenen yapımlarından biri olsa da acil çalışanlarının maceralarını anlatan dizi, çok sezonlu olarak ekran hayatına devam etmeyi başardı.
Dizi, okul korolarının yarıştığı bir yarışmada lisenin glee kulübü New Directions'ın mücadelesiyle kulüp üyelerinin ilişkilerine, cinsel yaşamlarına ve sosyal sorunlarına odaklanıyor.
İki plastik cerrahın hayatı etrafında şekillenen dizi, son sezonunda Amerika'da kablo yayınları içinde en yüksek izlenme oranına ulaştı.
Başrolünde Emmy ödüllü Evan Peters’ın bulunduğu, dizi, Stranger Things 4‘ün ardından bir haftada en çok izlenen ikinci İngilizce dizi oldu. Eylül 2022'de gösterilmeye başlanan dizi, Amerika'nın en kötü şöhretli seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hikayesini konu ediyor.
Antoloji serisi olarak tanımlanan dizinin her sezonu, bir dizi farklı karaktere, mekana, "başı, ortası ve sonu" olan bir öyküye sahip olan bağımsız bir mini dizi olarak tasarlandı.
Bir başka antoloji dizisi olan Feud, her sezon yeni bir konu ile tasarlandı. İlk sezonda, What Ever Happened to Baby Jane filminin çekimleri sırasında Joan Crawford ile Bette Davis’in yaşadıklarını anlatılıyor.
Tıpkı American Horror Story gibi her sezon farklı konu ve karakterleri işleyen dizi, Amerika tarihindeki en ünlü suçları ekranlara getiriyor. Gerçek olaylar ile kişileri merkeze alan dizinin ilk sezonu, 90’lı yıllarda ülkeyi hayli meşgul etmiş O. J. Simpson davasını ele aldı. İkinci sezonunda ise İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace'nin cinayeti anlatıldı.
Amerikan toplumunun yaşantısının konu edildiği dizi 1980’lerde geçiyor. New York’ta bir arada yaşayan çeşitli kültürlerden insanların hayatına odaklanılacak dizide yeni yaratılan lüks evren, orta sınıflar ve eşcinsel kültüre değiniliyor. Dizide yer alan New York City’nin ışıltılı ve entrikalarla dolu düzeninde sıkışıp kalan New Jerseyli çift Stan ve Patty’yi Evan Peters ve Kate Mara canlandırıyor.