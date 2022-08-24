Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 08:18 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 08:49
Başrollerinde Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in yer aldığı Amadeus tiyatro oyununa ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz dahil oldu.
18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan tiyatro oyununda ‘Constanze’ karakterini canlandıracak olan oyuncu, sosyal medya hesabından ilk görselleri paylaştı.
Deniz, "Constanze… ve büyük heyecan" notuyla tiyatro oyunundaki yeni imajını paylaştı.
3 sezondur Constanze karakterini Özlem Öçalmaz canlandırıyordu ancak oyuncu hamileliği nedeniyle oyundan ayrılmak zorunda kaldı.
1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği sinema filmiyle Oscar'da En İyi Film ve En İyi Uyarlama dahil olmak üzere toplam 8 dalda adaylık kazanan Amadeus, 3 sezondur tiyatro uyarlamasıyla ülkemizde izleyiciyle buluşuyor.