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Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 08:18 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 08:49

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Amadeus oyununa Constanze rolüyle dahil oluyor.

Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu - 1

Başrollerinde Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in yer aldığı Amadeus tiyatro oyununa ünlü oyuncu dahil oldu.

Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu - 2

CONSTANZE'Yİ CANLANDIRACAK

18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan tiyatro oyununda ‘Constanze’ karakterini canlandıracak olan oyuncu, sosyal medya hesabından ilk görselleri paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu - 3

Deniz, "Constanze… ve büyük heyecan" notuyla tiyatro oyunundaki yeni imajını paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu - 4

3 sezondur Constanze karakterini Özlem Öçalmaz canlandırıyordu ancak oyuncu hamileliği nedeniyle oyundan ayrılmak zorunda kaldı.

Dilan Çiçek Deniz Amadeus oyununun yeni Constanze'si oldu - 5

1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği sinema filmiyle Oscar'da En İyi Film ve En İyi Uyarlama dahil olmak üzere toplam 8 dalda adaylık kazanan Amadeus, 3 sezondur tiyatro uyarlamasıyla ülkemizde izleyiciyle buluşuyor.

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