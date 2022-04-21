Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde

Haberler | 21.04.2022 - 11:01

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış’ı açıkladı. Projenin başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu var. İşte ayrıntılar ve fotoğraflar...

Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 1

Yapımcılığını O3 Medya ve Same ’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 2

Kaçış; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 3

Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 4

Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış Disney+’ta yayınlanacak.

Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 5

Merakla beklenen dizinin setinden ilk kareler de yayınlandı. İşte o karelerden diğerleri...

Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 6
Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 7
Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 8
Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 9
Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış'ı duyurdu: Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu başrolde - 10

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