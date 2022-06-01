Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi?

Haberler |
2016:
Drake Views
Satan Kopya Sayısı: 4.140.000
En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance
2015:
Adele-25
Satan Kopya Sayısı: 8.008.000
En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young
2014:
Taylor Swift- 1989
Satan Kopya Sayısı: 3.661.000
En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood
2013:
Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience
Satan Kopya Sayısı: 2.430.000
En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors
2012:
Adele- 21
Satan kopya Sayısı: 5.824.000
En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It
2011:
Adele-21
Satan kopya sayısı: 5.824.000
En hit şarkılar: Rolling the Deep
2010:
Eminem- Recovery
Satan kopya sayısı: 3.415.000
En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie
2009:
Taylor Swift- Fearless
Satan kopya sayısı: 3.217.000
En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me
2008:
Lil Wayne- Tha Charter 3
Satan Kopya Sayısı: 2.874.000
En hit şarkılar: Lollipop, A Milli
2007:
Josh Groban- Noel
Satan kopya sayısı: 3.669.000
En hit şarkılar: The First Noel
2006:
High School Musical (Soundtrack)
Satan kopya sayısı: 3.719.000
En hit şarkılar: Breaking Free
2005:
Mariah Carey- The Emancipation of Mimi
Satan kopya sayısı: 4.969.000
En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off
2004:
Usher- Confessions
Satan Kopya Sayısı: 7.979.000
En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah
2003:
50 Cent- Get Rich or Die Tryin
Satan Kopya Sayısı: 6.536.000
En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions
2002:
Eminem- The Eminem Show
Satan kopya sayısı: 7.608.000
En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment
2001:
Linkin Park- Hybrid Theory
Satan kopya sayısı: 4.813.000
En hit şarkılar: In the End
2000:
NYSNC- No Strings Attached
Satan kopya sayısı: 9.936.000
En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me
1999:
Backstreet Boys- Millennium
Satan kopya sayısı: 9.446.000
En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life
1998:
James Horner ve Celine Dion
Satan kopya sayısı: 9.338.000
En hit şarkılar: My Heart Will Go On
1997:
Spice Girls- Spice
Satan kopya sayısı: 5.302.000
En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There
1996:
Alanis Morissette- Jaged Little Pill
Satan kopya sayısı: 7.380.000
En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket
1995:
Hootie and Blowfish- Cracked Rear View
Satan kopya sayısı: 7.020.000
En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You
1994:
Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack
Satan kopya sayısı: 4.934.000
En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life
1993:
Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack
Satan Kopya Sayısı: 5.460.000
En hit şarkılar: I Will Always Love You
1992:
Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”
Satan kopya sayısı: 4.832.000
En hit şarkılar: Achy Breaky Heart
1991:
Mariah Carey- Mariah Carey
En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time
1990:
Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814
En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation
1989:
Bobby Brown- Don’t Be Cruel
En hit şarkılar: My prerogative
1988:
George Micheal- Faith
En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure
1987:
Bon Jovi: Slippery When Wet
En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer
1986:
Whitney Houston- Whitney Houston
En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All
1985:
Bruce Springsteen- Born in the U.S.A
En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A
1984:
Micheal Jackson- Thriller
En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It
1983:
Micheal Jackson- Thriller
En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing
1982:
Asia- Asia
En hit şarkılar: Heat of the Moment
1981:
REO Speedwagon- Hi Infidelity
En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run
1980:
Pink Floyd- The Wall
En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2
1979:
Billy Joel- 52nd Street
En hit şarkılar: My Life
1978:
Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak
En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive
1977:
Fletwood Mac- Rumours
En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop
1976:
Peter Frampton- Frampton Comes Alive
En hit şarkılar: Show Me The Way
1975:
Elton John- The Greatest Hits
En hit şarkılar: Your Song ve Daniel
1974:
Elton John- Goodbye Yellow Brick Road
En hit şarkılar: Bennie and the Jets
1973:
War- The World is a Ghetto
En hit şarkılar: The Cisco Kid
1972:
Neil Young- Harvest
En hit şarkılar: Heart of Gold
1971:
Jesus Christ Superstar
En hit şarkılar: Superstar
1970:
Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water
En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer
1969:
Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida
En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida
1968:
The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced
En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady
1967:
The Monkees- More of The Monkees
En hit şarkılar: I am A Believer
1966:
Herb Albert & The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights
En hit şarkılar: A Taste of Honey
1965:
Marry Poppins Original Soundtrack
En hit şarkılar: A Taste of Honey
1964:
Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)
En hit Şarkılar: Hello, Dolly!
1963:
West Side Story (Soundtrack)
En hit şarkılar: I Feel Pretty
1962:
West Side Story (Soundtrack)
En hit şarkılar: Maria
1961:
Camelot (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You
1960:
The Sound Of Music (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music
1959:
Henry Mancini – Music From Peter Queen
En hit şarkılar: Peter Gunn
1958:
My Fair Lady (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack
1957:
My Fair Lady (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: The Rain in Spain
1956:
Harry Belafonte- Calypso
En hit şarkılar: Day O ve Jamaica Farewell