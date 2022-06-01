Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi?

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İngiliz Independent gazetesi “Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi” başlığıyla 1956 yılından günümüze, hit olmuş olan şarkıları derledi. Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor. Liste Business Insider'ın en popüler albümleri ve o albümdeki en popüler şarkıyı tespit ettiği listeye dayandırılıyor. İşte o derleme...

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 1

2016:

Drake Views

Satan Kopya Sayısı: 4.140.000

En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 2

2015:

Adele-25

Satan Kopya Sayısı: 8.008.000

En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 3

2014:

Taylor Swift- 1989

Satan Kopya Sayısı: 3.661.000

En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 4

2013:

Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience

Satan Kopya Sayısı: 2.430.000

En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 5

2012:

Adele- 21

Satan kopya Sayısı: 5.824.000

En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It


2011:

Adele-21

Satan kopya sayısı: 5.824.000

En hit şarkılar: Rolling the Deep

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 6

2010:

Eminem- Recovery

Satan kopya sayısı: 3.415.000

En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 7

2009:

Taylor Swift- Fearless

Satan kopya sayısı: 3.217.000

En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 8

2008:

Lil Wayne- Tha Charter 3

Satan Kopya Sayısı: 2.874.000

En hit şarkılar: Lollipop, A Milli

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 9

2007:

Josh Groban- Noel

Satan kopya sayısı: 3.669.000

En hit şarkılar: The First Noel

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 10

2006:

High School Musical (Soundtrack)

Satan kopya sayısı: 3.719.000

En hit şarkılar: Breaking Free

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 11

2005:

Mariah Carey- The Emancipation of Mimi

Satan kopya sayısı: 4.969.000

En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 12

2004:

Usher- Confessions

Satan Kopya Sayısı: 7.979.000

En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 13

2003:

50 Cent- Get Rich or Die Tryin

Satan Kopya Sayısı: 6.536.000

En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 14

2002:

Eminem- The Eminem Show

Satan kopya sayısı: 7.608.000

En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 15

2001:

Linkin Park- Hybrid Theory

Satan kopya sayısı: 4.813.000

En hit şarkılar: In the End

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 16

2000: 


NYSNC- No Strings Attached

Satan kopya sayısı: 9.936.000

En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 17

1999:

Backstreet Boys- Millennium

Satan kopya sayısı: 9.446.000

En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 18

1998:

James Horner ve Celine Dion

Satan kopya sayısı: 9.338.000

En hit şarkılar: My Heart Will Go On

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 19

1997:

Spice Girls- Spice

Satan kopya sayısı: 5.302.000

En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 20

1996:

Alanis Morissette- Jaged Little Pill

Satan kopya sayısı: 7.380.000

En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 21

1995:

Hootie and Blowfish- Cracked Rear View

Satan kopya sayısı: 7.020.000

En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 22

1994:

Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack

Satan kopya sayısı: 4.934.000

En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 23

1993:

Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack

Satan Kopya Sayısı: 5.460.000

En hit şarkılar: I Will Always Love You

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 24

1992:

Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”

Satan kopya sayısı: 4.832.000

En hit şarkılar: Achy Breaky Heart

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 25

1991:

Mariah Carey- Mariah Carey

En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 26

1990:

Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814

En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 27

1989:

Bobby Brown- Don’t Be Cruel

En hit şarkılar: My prerogative

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 28

1988:

George Micheal- Faith

En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 29

1987:

Bon Jovi: Slippery When Wet

En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 30

1986:


Whitney Houston- Whitney Houston

En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 31

1985:

Bruce Springsteen- Born in the U.S.A

En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 32

1984:

Micheal Jackson- Thriller

En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 33

1983:

Micheal Jackson- Thriller

En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 34

1982:

Asia- Asia

En hit şarkılar: Heat of the Moment

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 35

1981:

REO Speedwagon- Hi Infidelity

En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 36

1980:

Pink Floyd- The Wall

En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 37

1979:

Billy Joel- 52nd Street

En hit şarkılar: My Life

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 38

1978:

Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak

En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 39

1977:

Fletwood Mac- Rumours

En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 40

1976:

Peter Frampton- Frampton Comes Alive

En hit şarkılar: Show Me The Way

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 41

1975:

Elton John- The Greatest Hits

En hit şarkılar: Your Song ve Daniel

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 42


1974:

Elton John- Goodbye Yellow Brick Road

En hit şarkılar: Bennie and the Jets

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 43

1973:

War- The World is a Ghetto

En hit şarkılar: The Cisco Kid

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 44

1972:

Neil Young- Harvest

En hit şarkılar: Heart of Gold

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 45

1971:

Jesus Christ Superstar

En hit şarkılar: Superstar

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 46

1970:

Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water

En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 47

1969:


Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida

En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 48

1968:

The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced

En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 49

1967:

The Monkees- More of The Monkees

En hit şarkılar: I am A Believer

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 50

1966:

Herb Albert & The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights

En hit şarkılar: A Taste of Honey

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 51

1965:


Marry Poppins Original Soundtrack

En hit şarkılar: A Taste of Honey

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 52

1964:

Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)

En hit Şarkılar: Hello, Dolly!

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 53

1963:

West Side Story (Soundtrack)

En hit şarkılar: I Feel Pretty

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 54

1962:

West Side Story (Soundtrack)

En hit şarkılar: Maria

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 55

1961:

Camelot (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 56

1960:

The Sound Of Music (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 57

1959:

Henry Mancini – Music From Peter Queen

En hit şarkılar: Peter Gunn

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 58

1958:

My Fair Lady (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 59

1957:

My Fair Lady (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: The Rain in Spain

Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi? - 60

1956:

Harry Belafonte- Calypso

En hit şarkılar: Day O ve Jamaica Farewell

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