Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır

Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada uzman restorasyon ekibi tarafından yürütülen hazırlık çalışması tamamlandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır - 1

Milli Saraylar Başkanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır - 2

Uzman restorasyon ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sırasında sarayın "Harem" bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmazken, tavan ve taban yüzeyinde geniş çaplı çalışma yapıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır - 3

Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, 5 Ağustos itibarıyla bakım ve yüzey temizliği çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır - 4

Yaklaşık 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamladıklarını belirten Canıyılmaz, "İlk olarak tavan ve duvar eteklerindeki yoğun kir tabakasından arındırabilmek için kuru temizlikle işleme başladık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yaptık. Zaman içerisinde oluşan boya çatlaklarını muhafaza altına alabilmek için gomalakla kontrol altına aldık ve gerekli enjeksiyon sistemini uyguladık" dedi.

Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır - 5

Odada bakım çalışması dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını, içerideki tüm objeleri kontrol ve muhafaza altında tuttuklarını aktaran Canıyılmaz, çalışmaların ardından tüm eserlerin orijinal yerlerine geri getirildiğini anlattı.

Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı oda 10 Kasım ziyaretlerine hazır - 6

Öte yandan, Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER