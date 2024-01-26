Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde

Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

28 yaşındaki Lipa, bu günlerde yeni şarkıısı "Training Season"ı yayınlamaya hazırlansa da ilk oyunculuk deneyimini sergilediği "Argylle" daha çok ses getirecek gibi görünüyor.