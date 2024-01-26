Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde

Dua Lipa'nın ilk oyunculuk deneyimini sergilediği "Argylle" filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Şarkıcılık kariyeriyle bilinen Lipa'nın nasıl bir oyunculuk sergileyeceği ise merak konusu oldu.

Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde - 1

Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

28 yaşındaki Lipa, bu günlerde yeni şarkıısı "Training Season"ı yayınlamaya hazırlansa da ilk oyunculuk deneyimini sergilediği "Argylle" daha çok ses getirecek gibi görünüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde - 2

Şarkıcı, Superman rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Henry Cavill ile Argylle filminde rol aldı. Lipa'nın nasıl bir karakter canlandıracağı ise merak konusu.

Film 2 Şubat'ta vizyona girecek.

Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde - 3

Filmin Londra prömiyerine katılan Lipa, kızıl saçlarıyla uyumlu bordo elbisesiyle (Gucci) gecenin yıldızı oldu.

Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde - 4

BARBIE FİLMİNDE OYNADI

Lipa, daha önce "Dance The Night Away" şarkısını hazırladığı Barbie filminde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde - 5

ARGYLLE KONUSU

Dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu alan filmde Henry Cavill başrolde yer alıyor.

ARGYLLE KADRO

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Ariana DeBose ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

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