Dua Lipa oyuncu oldu! "Superman" ile aynı filmde
Dua Lipa'nın ilk oyunculuk deneyimini sergilediği "Argylle" filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Şarkıcılık kariyeriyle bilinen Lipa'nın nasıl bir oyunculuk sergileyeceği ise merak konusu oldu.
Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
28 yaşındaki Lipa, bu günlerde yeni şarkıısı "Training Season"ı yayınlamaya hazırlansa da ilk oyunculuk deneyimini sergilediği "Argylle" daha çok ses getirecek gibi görünüyor.