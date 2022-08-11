Düğün Dernek filminden esinlendi, hayalini gerçekleştirdi

Kendi araçlarını da üstü açık hale getirmek isteyenlerin ilgisi ve sorularıyla karşılaştığını anlatan Çelik, "Hayalim üstü araç sahibi olmaktı. Düğün Dernek filminde gördükten sonra hayalimi gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 bin TL civarında masraf ettim. Bu araçlar şu an 60 bin TL civarında. Aracı bu hale getirmek için iki sene önce başladım. Çok kişinin dikkatini çekiyor. Yolda durduranlar oluyor. Sen mi yaptın diyorlar" dedi.



