'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği 'Düm Tek Tek' şarkısı dünyada en çok izlenen ikinci Eurovision performansı oldu.
Eurovision’un resmi Youtube kanalının aralık izlenme verilerine göre, 'Düm Tek Tek' aynı zamanda 2022 yılında Google’da en çok aranan Türk performans oldu.
14 yıl sonra en çok izlenenler listesine giren şarkının başarısını kutlayan Hadise ise "Düm Tek Tek, aralık ayının en çok izlenen ve dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden" dedi.
Hadise'nin 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda söylediği “Düm Tek Tek” şarkısı 177 puan alarak 4'üncü sıraya yerleşmişti.