'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada

"BELKİ BİR GÜN YENİDEN"

14 yıl sonra en çok izlenenler listesine giren şarkının başarısını kutlayan Hadise ise "Düm Tek Tek, aralık ayının en çok izlenen ve dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden" dedi.