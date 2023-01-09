'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada

Dünyaca ünlü şarkı yarışması Eurovision'un aylık olarak paylaşılan 'YouTube'da en çok dinlenen performanslar listesi'nde 'Düm Tek Tek' şarkısı ikinci sırada yer aldı.

'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada - 1

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği 'Düm Tek Tek' şarkısı dünyada en çok izlenen ikinci Eurovision performansı oldu.

'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada - 2

Eurovision’un resmi Youtube kanalının aralık izlenme verilerine göre, 'Düm Tek Tek' aynı zamanda 2022 yılında Google’da en çok aranan Türk performans oldu.

'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada - 3

"BELKİ BİR GÜN YENİDEN"

14 yıl sonra en çok izlenenler listesine giren şarkının başarısını kutlayan Hadise ise "Düm Tek Tek, aralık ayının en çok izlenen ve dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden" dedi.

'Düm Tek Tek' en çok dinlenenlerde ikinci sırada - 4

Hadise'nin 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda söylediği “Düm Tek Tek” şarkısı 177 puan alarak 4'üncü sıraya yerleşmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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