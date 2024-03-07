Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı
Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, IMDb'nin ilk 10'unun sıralamasını değiştirdi. Yılın en iyi açılılış hasılatını yapan film listeye 10. sıradan giriş yaptı. Yönetmenin diğer tüm filmlerini IMDb puanlarına göre sıraladık. İşte yönetmenin en iyi filmleri...
Fransız-Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve, eleştirmenlerce beğenilen filmleriyle Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı. Son filmi Dune: Bölüm 2, yılın en iyi açılılış hasılatını elde ederek rekor kırdı. Tüm dünyada 1 Mart'ta vizyona giren film IMDb listelerini değiştirdi.
Film listede 10'uncu sıraya yerleşti.