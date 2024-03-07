Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı

Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, IMDb'nin ilk 10'unun sıralamasını değiştirdi. Yılın en iyi açılılış hasılatını yapan film listeye 10. sıradan giriş yaptı. Yönetmenin diğer tüm filmlerini IMDb puanlarına göre sıraladık. İşte yönetmenin en iyi filmleri...

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 1

Fransız-Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve, eleştirmenlerce beğenilen filmleriyle Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı. Son filmi Dune: Bölüm 2, yılın en iyi açılılış hasılatını elde ederek rekor kırdı. Tüm dünyada 1 Mart'ta vizyona giren film IMDb listelerini değiştirdi.

Film listede 10'uncu sıraya yerleşti.

N-LIFE HABERLERİ

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 2

IMDb'NİN YENİ İLK 10 FİLMİ 

1. Esaretin Bedeli (1994)

2. Baba (1972)

3. Kara Şövalye (2008)

4. Baba 2 (1974)

5. 12 Öfkeli Adam (1957)

6. Schindler'in Listesi (1993)

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

8. Ucuz Roman (1994)

9. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

10. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (2024)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 3

 DENIS VILLENEUVE KİMDİR? 

Denis Villeneuve 3 Ekim 1967 Kanada doğumlu,  film yönetmeni ve yapımcısı. Uluslararası alanda, Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi gerilim filmleri ve ayrıca Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) bilimkurgu filmleri de dahil olmak üzere eleştirmenlerce beğenilen birçok filmi yönetti.  2021 yapımı 

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 2021 Dune izleyici ve eleştirmenlerden tam not almıştı. En iyi film Oscar'ı dahil 6 dalda oscar kazanmıştı. 

İşte IMDb puanlarına göre sıralanan en iyi 10 Denis Villeneuve filmi...

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 4

10 - MAELSTRÖM (2000)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 5

9 - ENEMY (2013)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 6

8 - POLYTECHNİQUE (2009)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 7

7 - SICARIO (2015)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 8

6 - ARRIVAL (2016)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 9

5-  DUNE (2021)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 10

4 - BLADE RUNNER 2049 (2017)



Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 11

3 - PRISONERS (2013)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 12

2-INCENDIES (2010)

Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı - 13

1- DUNE PART 2 (2024)

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