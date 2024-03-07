Dune 2 IMDb sıralamalarını değiştirdi: Listeye 10. sıradan giriş yaptı

DENIS VILLENEUVE KİMDİR?

Denis Villeneuve 3 Ekim 1967 Kanada doğumlu, film yönetmeni ve yapımcısı. Uluslararası alanda, Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi gerilim filmleri ve ayrıca Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) bilimkurgu filmleri de dahil olmak üzere eleştirmenlerce beğenilen birçok filmi yönetti. 2021 yapımı

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 2021 Dune izleyici ve eleştirmenlerden tam not almıştı. En iyi film Oscar'ı dahil 6 dalda oscar kazanmıştı.



İşte IMDb puanlarına göre sıralanan en iyi 10 Denis Villeneuve filmi...