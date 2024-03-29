Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler
Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri (World Nature Photography Awards) her yıl dünyanın en iyi doğa fotoğrafçılarını ödüllendirirken doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananları...
BİRİNCİ OLAN FOTOĞRAF
Fotoğrafçı Tracey Lund, İskoçya'nın Shetland Adaları açıklarında balık tutan sümsük kuşlarını gösteren bu fotoğrafla Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde birincilik ödülünü aldı.