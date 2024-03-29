Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri (World Nature Photography Awards) her yıl dünyanın en iyi doğa fotoğrafçılarını ödüllendirirken doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananları...

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 1

BİRİNCİ OLAN FOTOĞRAF

Fotoğrafçı Tracey Lund, İskoçya'nın Shetland Adaları açıklarında balık tutan sümsük kuşlarını gösteren bu fotoğrafla Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde birincilik ödülünü aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 2

Afrika mandasının üzerinde oturan sarı gagalı öküzkakanın fotoğrafı, kuş davranışları kategorisinde gümüş ödül aldı.

Fotoğraf: Lakshitha Karunarathhna

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 3

Celia Kujala, Meksika'nın Baja California eyaletindeki Coronado Adaları açıklarında çöplerle oynayan bir deniz aslanı yavrusunun bu fotoğrafıyla, doğa foto muhabirliği kategorisini kazandı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 4

Kenya'nın Doğu Rift Vadisi'ndeki bir gölet kenarındaki leoparın bu fotoğrafı, Richard Li'ye siyah beyaz kategoriyi kazandırdı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 5

Galapagos Adaları'ndan bir başka görüntü ise yengeçleri gösteriyor.

Fotoğraf, Bill Klipp'e omurgasızlar davranışı kategorisinde ödül kazandırdı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 6

Galapagos Adaları'nda çekilen İngiltere'den John Seager, bir deniz iguanasının üzerinde duran lav kertenkelesini gösteren bu fotoğrafla amfibiler ve sürüngenler davranışı kategorisinde altın madalya kazandı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 7

İsviçreli Andy Schmid, Norveç'in Skjervøy kentinde ringa balığı kovalayan dişi bir orkayı gösteren bu fotoğrafla su altı kategorisinde altın madalya kazandı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 8

Bitkiler ve mantarlar kategorisini kazanan fotoğraf, Chatree Lertsintanakorn'a ait.

Tayland'ın Umphang Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda "Thismia thaithongiana" adlı alışılmadık bir bitki.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 9

Ivan Pedretti, İzlanda'da çekilen bu fotoğrafla Dünya manzaraları ve çevreleri ödülünü kazandı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 10

Amit Eshel, İsrail'in Negev çölünde bir uçurumun kenarındaki Nubya dağ keçisini gösteren bu fotoğrafla doğal yaşam alanı kategorisinde ödül kazandı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 11

Fotoğraf:  Jouni Erola

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 12

Fotoğraf: Nicolas Remy

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri: Vahşi yaşamdan muhteşem görüntüler - 13

Fotoğraf: Giovanni Crisafulli 

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