Dünyaca ünlü kemancı Kristóf Baráti İstanbul'da

Haberler | 11.07.2022 - 12:59
Dünyaca ünlü keman virtüözü Kristóf Baráti 14 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek. Dünyaca ünlü kemancıya, Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
CRR Konser Salonu’nda sezon boyunca dünyaca ünlü orkestra ve solistleri ağırlayan CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği, bu kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.
Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, çağımızın en önemli keman virtüözlerinden Kristóf Baráti’ye eşlik edecek. 14 Temmuz'da gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.
Müziğe 5 yaşında başlayan Barati, bir orkestra ile ilk konserini 8 yaşında verdi. Müzisyen, 2014’te Macaristan’ın en büyük kültürel ödülü olan Kossuth Ödülü’ne layık görüldü. Baráti, özellikle Beethoven, Stravinsky ve Prokofiev konçertolarını icra etmek için dünyanın önemli orkestralarından davetler almaya devam ediyor.
Büyülü İstanbul akşamında gerçekleşecek konserin ilk bölümünde Kristóf Baráti, F. B. Mendelssohn'un "Mi Minör Keman Konçertosu Op.64" eserini icra edecek.