Dünyaca ünlü kemancı Kristóf Baráti İstanbul'da

ÜNLÜ ORKESTRALARDAN DAVET ALIYOR

Müziğe 5 yaşında başlayan Barati, bir orkestra ile ilk konserini 8 yaşında verdi. Müzisyen, 2014’te Macaristan’ın en büyük kültürel ödülü olan Kossuth Ödülü’ne layık görüldü. Baráti, özellikle Beethoven, Stravinsky ve Prokofiev konçertolarını icra etmek için dünyanın önemli orkestralarından davetler almaya devam ediyor.

Büyülü İstanbul akşamında gerçekleşecek konserin ilk bölümünde Kristóf Baráti, F. B. Mendelssohn'un "Mi Minör Keman Konçertosu Op.64" eserini icra edecek.