Dünyanın en eski İbranice İncil'i açık artırma ile satıldı

Dünyanın bilinen en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i açık artırmayla 38,1 milyon dolara satıldı.
4 dakika süren açık artırma, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşti.
"Codex Sassoon" olarak bilinen İncil'e en yüksek teklifi veren isim ABD'nin eski Romanya büyükelçisi ve Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Alfred H. Moses oldu.
İncil'in İsrail'deki ANU Yahudi Halkı Müzesi'nin ABD'deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlanacağı belirtildi.
Açık artırmayı düzenleyen Sotheby's Müzayede Evi'ne göre İncil, 1929'da David Solomon Sassoon tarafından satın alındı.
İncil'in adı da buradan geliyor. Eski sahibi Sassoon'un tüm İncil'i ezbere bildiği belirtiliyor.
38 milyon dolarlık satış fiyatı, 1994'te Bill Gates'in Leonardo da Vinci'nin el yazması esere ödediği 30 milyon 800 bin doları da geçmiş oldu.
Müzayedeci, Codex Sassoon'un hem bilimsel hem de paleografik gerekçelerle 9. yüzyılın sonlarına veya 10. yüzyılın başlarına tarihlendiğini ve İncil'in neredeyse tamamını içerdiğini söyledi.
Sotheby's'in kıdemli uzmanı Sharon Liberman Mintz ise "İbranice kutsal kitap, yüzyıllar boyunca medeniyetin temellerini, sanat, kültür, hukuk, siyaseti nasıl etkilediğinin dönüştürücü bir tanığı."dedi.
İncil metninin şimdiye kadar bulunan en eski kopyaları, 1947'de mağaralarda bulunan ölü deniz parşömenleriydi.
İbranice İncil, üç bölüme ayrılmış 24 ayrı kitap içeriyor. Bular; Pentateuch, Peygamberler ve Yazılar.
Yaratılış kitabıyla başlayan ve Chronicles ile biten İbranice İncil, Yahudiliğin yanı sıra Hıristiyanlık ve İslam'ın da temelini oluşturur.
"Ölü Deniz Parşömenleri" diğer adyla "Ölü Deniz Yazmaları" 20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biridir. Bu yazmalar, M.Ö. birinci yüzyıldan M.S. ikinci yüzyıla değin Ölü Deniz kıyısındaki Kumran Vadisi'ne yerleşmiş olan dini bir topluluğun tarihçesini aydınlatmıştır.
Bu topluluk, Kumran Topluluğu veya Esseniler olarak bilinen, dışa kapalı Yahudi bir toplumdu. "Zadokite Belgeleri", "Toplum Kuralları" ve "Disiplin El Kitabı" gibi yazılar, Kumran'daki günlük yaşam hakkında oldukça geniş ölçüde bilgi sahibi olunmasını sağladı.