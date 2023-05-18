Dünyanın en eski İbranice İncil'i açık artırma ile satıldı

ÖLÜ DENİZ PARŞÖMENLERİ NEDİR?

"Ölü Deniz Parşömenleri" diğer adyla "Ölü Deniz Yazmaları" 20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biridir. Bu yazmalar, M.Ö. birinci yüzyıldan M.S. ikinci yüzyıla değin Ölü Deniz kıyısındaki Kumran Vadisi'ne yerleşmiş olan dini bir topluluğun tarihçesini aydınlatmıştır.

Bu topluluk, Kumran Topluluğu veya Esseniler olarak bilinen, dışa kapalı Yahudi bir toplumdu. "Zadokite Belgeleri", "Toplum Kuralları" ve "Disiplin El Kitabı" gibi yazılar, Kumran'daki günlük yaşam hakkında oldukça geniş ölçüde bilgi sahibi olunmasını sağladı.