Dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını

BBC'nin 100 Kadın ekibi tarafından oluşturan listede, son 12 ayda bu kişiler hakkındaki veya onların etkilediği haberlere bakıldı; hakkında haber çıkmamış olsa da etkileyici hikayeleri olan, önemli bir iş başarmış, toplumu etkilemiş kişiler değerlendirildi. Ardından, listedeki adayların bu yılın temasına, son 10 yılda farklı alanlarda kaydedilen gelişmelere uygunluklarına bakıldı. İşte BBC Türkçe'nin haberine göre; ilham veren 100 Kadın listesinden bazı öne çıkan isimler...
Perde arkasında çalışmaya alışkın başarılı bir TV senaristi olan Olena Zelenska, eşi Volodimir Zelenskiy'nin 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı olmasıyla dünya sahnesine çıktı. First Lady olarak, kadın haklarını geliştirmek ve Ukrayna kültürünü tanıtmak için çalıştı.
Rus işgalinden sonra, konumunu, Ukrayna halkının çektiği acıları vurgulamak için kullandı ve ABD Kongresi'ne hitap eden ilk yabancı başkan eşi oldu. Şimdi ise savaş nedeniyle travma geçiren çocuklar ve aileler için ruh sağlığı desteği sağlamaya odaklanmış durumda.
60'tan fazla filmde rol alan Priyanka Chopra Jonas, Bollywood'un en büyük film yıldızlarından biri. Eski Dünya Güzeli, 2002'deki sinema çıkışının ardından Hollywood'da bir Amerikan dizisinde (Quantico, 2015) başrol oynayan ilk Güney Asyalı aktris olarak tarihe geçti.
Hollywood'da oynadığı filmler arasında Isn't It Romantic ve The Matrix Resurrections yer alıyor. Hindistan'da filmler yapan kendi yapım şirketini kurdu. Chopra aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak çocuk hakları ve kız çocuklarının eğitimi için kampanya yürütüyor.
Popüler kültür klasikleri Cruel Intentions, Legally Blonde ve Hellboy serisindeki rolleriyle tanınan Selma Blair, Amerikalı bir sinema ve televizyon oyuncusu.
2018'de kendisine multipl skleroz (MS – çoklu doku sertleşmesi) hastalığı teşhisi konduktan sonra sağlık durumu ve karşılaştığı zorluklar hakkında samimi bir şekilde konuşarak hastalıkla ilgili farkındalığı artırdığı için övgü aldı. Bu yıl Mean Baby adlı anı kitabını yayınladı ve herkes için kullanımı ve uygulaması daha kolay ergonomik kozmetik ürünleri üretmek amacıyla bir makyaj markasıyla iş birliği yaptı.
Grammy Ödülü alan ve rekorlar kıran Billie Eilish, kız çocuklarını sömüren tacizcilere seslenen Your Power ve iklim değişikliğiyle ilgili All The Girls Go To Hell gibi şarkılarında olduğu gibi, müziğiyle sınırları zorlayan bir süperstar.
Glastonbury Festivali'nde ana sahneye çıkan en genç yıldız olan Eilish, ABD'de anayasal kürtaj hakkının Yüksek Mahkeme'ce iptal edilmesini sahnede protesto etti. Beden algısı, depresyonu ve Tourette sendromu konusunda açık konuşmaktan çekinmedi.
Dima Aktaa'nın Suriye'deki evi 2012'de bombalandı. Bacağını ve dolayısıyla en sevdiği şeylerden biri olan koşma yeteneğini kaybetti. BM verilerine göre Suriyelilerin yaklaşık %28'i engelli ve bu oran dünya ortalamasının neredeyse iki katı. Olaydan on yıl sonra Aktaa İngiltere'de, 2024 Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanıyor.
Pandemi sırasında mülteciler için para toplamasının ardından, İngiltere'nin alternatif futbol takımı Lionhearts'ın üyesi ilan edildi. Pop yıldızı Anne-Marie, Beautiful adlı müzik videosunda onun hikayesine yer verdi. Aktaa engelli insanların gücü konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor.
Daha çok sahne adı Milli'yle tanınan sanatçı ve söz yazarı Danupha Khanatheerakul, gerçeklikten uzak güzellik standartları ve cinsel rıza gibi konuları ele almak için tartışmalı şarkı sözlerini kullanıyor. Birden fazla dil ve lehçeyi kullanan rapçi, Tayland'ın transseksüel topluluğunun kullandığı argodan da yararlanıyor. Kısa süre önce BABB BUM BUM adlı ilk albümünü duyurdu.
Bu yıl Coachella festivalinde Taylandlı kalıplaşmış kişiliklere ve hükümete meydan okuyarak ve sahnede geleneksel Tayland tatlısı mangolu sütlaç yiyerek viral oldu. Geçen yıl Tayland hükümetinin Covid-19 müdahalesini eleştirdiği için hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldığında #SaveMilli etiketi trend olmuştu.
AB Komisyonu'nun ilk kadın başkanı olan Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, Angela Merkel'in kabinesinde görev yaptı ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı oldu.
Brüksel'de doğan Leyen, siyasete atılmadan önce ekonomi ve tıp eğitimi aldı. AB'nin en üst düzey görevini 2019'da üstlendi ve o zamandan beri Brexit, Covid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş boyunca bloğa liderlik etti. Bu yıl kabul edilen ve şirket yönetim kurullarında cinsiyet dengesini zorunlu kılan AB yasasının arkasındaki itici güçlerden biri oldu.
Ödüllü aktris ve film yapımcısı Zar Amir-Ebrahimi, seks işçilerini hedef alan bir seri katilin gerçek hikayesine dayanan Kutsal Örümcek filmindeki performansıyla bu yıl Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk İranlı oldu.
Amir-Ebrahimi, intikam pornosu kurbanı olduktan ve aşk hayatı hakkında bir karalama kampanyasına maruz kaldıktan sonra baskı ve kovuşturmadan kaçınmak için İran'ı terk etmek zorunda kaldı. 2008'de Paris'e taşındı, Alambic Production adlı yapım şirketini kurdu ve hem kamera önünde hem de arkasında etkileyici bir kariyer inşa etmeye devam etti.
Ekim ayında Güney Kore'de düzenlenen Asya Şampiyonası'nda İranlı dağcı Elnaz Rekabi, ülkesinde zorunlu başörtüsüne karşı protestolar sürerken yarışa başörtüsüz katıldı. Şampiyonada dördüncü oldu ama İranlı protestocular arasında popülerlik kazandı. Ülkesine döndüğünde Tahran Havaalanı'nda birçok kişi onu karşıladı ve sosyal medyada övgüler aldı.
Daha sonra Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımda başörtüsünün "yanlışlıkla" düştüğünü söyledi ve bir Devlet Televizyonu röportajında "karışıklık ve endişeler" için İran halkından özür diledi. Ancak BBC Farsça Servisi'ne konuşan bir kaynak, röportajın zorlama bir itiraf olduğunu söyledi.
Filistinli-Ermeni insan hakları savunucusu Lina Abu Akleh, Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından düzenlenen bir baskını takip ederken öldürülen Al Jazeera muhabiri Filistinli-Amerikalı gazeteci Shireen Abu Akleh'nin yeğeni. İsrail ordusu, askerlerinden birinin onu "yanlışlıkla" öldürmüş olma ihtimalinin "yüksek" olduğunu söyledi.
Lina şimdi Shireen Abu Akhleh'nin öldürülmesiyle ilgili adalet kampanyasının yüzü haline geldi. Uluslararası çalışmalar alanında insan hakları odaklı yüksek lisans derecesine sahip olan Lina, kampanyası nedeniyle TIME dergisinin 2022 yılı için hazırladığı 100 yükselen lider listesinde yer aldı.