Dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını

SELMA BLAIR, ABD Aktris

Popüler kültür klasikleri Cruel Intentions, Legally Blonde ve Hellboy serisindeki rolleriyle tanınan Selma Blair, Amerikalı bir sinema ve televizyon oyuncusu.



2018'de kendisine multipl skleroz (MS – çoklu doku sertleşmesi) hastalığı teşhisi konduktan sonra sağlık durumu ve karşılaştığı zorluklar hakkında samimi bir şekilde konuşarak hastalıkla ilgili farkındalığı artırdığı için övgü aldı. Bu yıl Mean Baby adlı anı kitabını yayınladı ve herkes için kullanımı ve uygulaması daha kolay ergonomik kozmetik ürünleri üretmek amacıyla bir makyaj markasıyla iş birliği yaptı.