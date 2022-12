Dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını

BILLIE EILISH, ABD Şarkıcı-besteci

Grammy Ödülü alan ve rekorlar kıran Billie Eilish, kız çocuklarını sömüren tacizcilere seslenen Your Power ve iklim değişikliğiyle ilgili All The Girls Go To Hell gibi şarkılarında olduğu gibi, müziğiyle sınırları zorlayan bir süperstar.



Glastonbury Festivali'nde ana sahneye çıkan en genç yıldız olan Eilish, ABD'de anayasal kürtaj hakkının Yüksek Mahkeme'ce iptal edilmesini sahnede protesto etti. Beden algısı, depresyonu ve Tourette sendromu konusunda açık konuşmaktan çekinmedi.