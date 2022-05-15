'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da

Haberler - DHA | 15.05.2022 - 16:05 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 16:07

'Düşünen Adam', 'Öpücük', 'Eve' gibi eserleri bulunan dünyaca ünlü heykeltıraş Auguste Rodin'in eserleri, sergilenmek üzere Antalya'ya getirildi.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 1

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in (1840-1917) eserleri, 'Tutkunun Heykeltıraşı Rodin- Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki' adlı sergiyle, 19 Mayıs- 31 Temmuz tarihleri arasında Kültür Sanat'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 2

Aralarında 'Öpücük', 'Eve' gibi ikonik yapıtların da yer aldığı sergi, sanatçının tasarladığı ve bir kısmı sanatçı hayattayken dökümü yapılmış, bir kısmı da Rodin Müzesi tarafından sınırlı sayıda üretilmiş heykellerden oluşuyor.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 3

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA AKS'DE SERGİLENİYOR"

ARUCAD kültür sanat koordinatörü ve The Arkın Rodin Collection Gallery Küratörü Oya Silbery, Rodin'in 19'uncu yüzyıl heykel anlayışını 20'nci yüzyıl modern heykel anlayışına taşıyan çok önemli bir isim olduğunu belirterek, “Erbil Arkın'ın özel koleksiyonu. Türkiye'de ilk defa, AKS'de bu eserlerin 22'sini sergileyeceğiz" diye konuştu.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 4

"RODİN SERGİMİZ ÇOK HEYECAN VERİCİ"

AKS Genel Müdürü Münevver Eminoğlu, merkezin 2015 yılında Picasso sergisiyle açıldığını, bugüne kadar Andy Warhol, oryantalist ressam eserleri, Türk sanat tarihi, Antalya kent tarihi gibi 18 büyük sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 5

BAKIRKÖY'DE 'DÜŞÜNEN ADAM HEYKELİ

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde 1951 yılında bir kopyası yapılan 'Düşünen Adam'ın yaratıcısı Rodin'in 1906'da bitirdiği heykelin, bugün pek çok ülkede bahçeler, meydanlar, müzeler, üniversiteler gibi alanlarda kopyası bulunuyor.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 6

Bakırköy'de akıl hastalarıyla özdeşleşen 'Düşünen Adam' heykeli, orijinalinden ve ünlü heykeltıraştan daha ünlü.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede kalan Kemal Künmat'ın yapmaya başladığı ve yarım bıraktığı heykel, sonrasında depresyon tedavisi için hastanede kalan Mehmet Pişdar tarafından 41 günde tamamlandı.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 7

SERGİDEKİ ESERLER

Sergideki 22 eser ise şöyle: The Kiss (Öpücük), Eve (Havva), Meditation, Eternal Spring, Mask of Hanako, Head of d'Eustache de Saint Pierre, Mask of Man With A Broken Nose, Head of Pierre de Wiessant, Head of Jean de Fiennes, The Abduction of Hippodamia, The Falling Man, Triumphant Youth, Bust of Camille Claudel, Bust of Rose Beuret, Iris Study with Head, Danaide, Eternal Idol, I am Beautiful, Minotaur, Head of Lust, Monumental Torso, Torso of the Great Shadow.

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 8

İşte sergideki eserlerden yansıyan diğer kareler...

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 9
'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 10
'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 11
'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 12
'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da - 13

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