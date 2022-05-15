'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin’in eserleri Antalya'da

Aralarında 'Öpücük', 'Eve' gibi ikonik yapıtların da yer aldığı sergi, sanatçının tasarladığı ve bir kısmı sanatçı hayattayken dökümü yapılmış, bir kısmı da Rodin Müzesi tarafından sınırlı sayıda üretilmiş heykellerden oluşuyor.