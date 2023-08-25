Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi
Ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, "Autumn Variations" adını verdiği yeni albümünün çıkış tarihini açıklarken, albümü hangi ilham kaynağına bağlı kalarak hazırladığını da anlattı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, yeni albümünü duyurdu. 32 yaşındaki rekortmen şarkıcı, yeni projesi "Autumn Variations"ı 29 Eylül'de çıkaracağını açıkladı. Albümün prodüktörlüğünü, Taylor Swift ile de iş birliği yapan Aaron Dessner üstlendi.
Sheeran, yeni albüm haberini duyururken, “Geçen yılın başında zor bir dönemden geçtiğimde, şarkı yazmak duygularımı anlamamı ve olup bitenlerle yüzleşmemi sağladı" ifadesini kullandı.