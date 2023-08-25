Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi

Ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, "Autumn Variations" adını verdiği yeni albümünün çıkış tarihini açıklarken, albümü hangi ilham kaynağına bağlı kalarak hazırladığını da anlattı.

Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi - 1

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, yeni albümünü duyurdu. 32 yaşındaki rekortmen şarkıcı, yeni projesi "Autumn Variations"ı 29 Eylül'de çıkaracağını açıkladı. Albümün prodüktörlüğünü, Taylor Swift ile de iş birliği yapan Aaron Dessner üstlendi.

Sheeran, yeni albüm haberini duyururken, “Geçen yılın başında zor bir dönemden geçtiğimde, şarkı yazmak duygularımı anlamamı ve olup bitenlerle yüzleşmemi sağladı" ifadesini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi - 2

ARKADAŞININ ÖLÜMÜNDEN ETKİLENDİ

Ünlü şarkıcı, geçen yıl yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın aniden hayatını kaybetmesiyle depresyona girdiğini açıklamıştı. Şimdi, yeni albüm şarkılarını hazırlarken, arkadaş acısının bestelerinde etkili olduğunu anlattı.

Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi - 3

Sheeran, "Geçen sonbaharda arkadaşlarımla birlikte pek çok yaşam değişikliği yaşadığımızı fark ettim. Yazın sıcağından sonra her şey ya yatıştı, ya sakinleşti, dağıldı, doruğa çıktı ya da patladı. Kalp kırıklığı, depresyon, yalnızlık ve kafa karışıklığının en düşük seviyeleri arasında, aşık olma ve yeni arkadaşlıklar da vardı" ifadesini kullandı.

Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi - 4

ALBÜMÜN İLHAM KAYNAĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Babam ve ağabeyim bana Enigma Variations'ı besteleyen Elgar adında bir besteciden bahsettiler, 14 bestenin her biri farklı bir arkadaşı hakkındaydı. Bu albümü yapmam için bana ilham veren şey buydu. Aaron Dessner ile Subtract'ı kaydettiğimde hemen anlaştık. Durmaksızın yazıp kaydettik ve albüm de bu ortaklıktan doğdu. Seslerinde sonbaharın duygusunu harika bir şekilde yakaladığını hissediyorum ve umarım herkes onu benim kadar sever” dedi.

Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi - 5

BELGESELİ ÇEKİLECEK

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan, Grammy ve Bilboard ödüllü şarkıcı, geçen yıl hayatını anlatan bir belgeselin çekileceğini anlatmıştı.

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