Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi

ALBÜMÜN İLHAM KAYNAĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Babam ve ağabeyim bana Enigma Variations'ı besteleyen Elgar adında bir besteciden bahsettiler, 14 bestenin her biri farklı bir arkadaşı hakkındaydı. Bu albümü yapmam için bana ilham veren şey buydu. Aaron Dessner ile Subtract'ı kaydettiğimde hemen anlaştık. Durmaksızın yazıp kaydettik ve albüm de bu ortaklıktan doğdu. Seslerinde sonbaharın duygusunu harika bir şekilde yakaladığını hissediyorum ve umarım herkes onu benim kadar sever” dedi.