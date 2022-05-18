Edirne'de tarihi hamamlar 166 milyona satışta

Hamamların varislerinden Hikmet Kayabaşı, babasının Mezitbey Hamamı'nı 40 yıl önce satın aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminden sonra bazı tarihi eserler satıldığında babamız da burayı satın almış. 40 yıldır hamam olarak işletiyoruz. Fakat çevre düzenlemesiyle beraber buraya çok büyük bir ihtiyaç doğdu. Yapılması, tamir edilmesi ve bununla beraber güzelleşmesi. Bu hamam, 1440 yılında yapılmış ve o dönem Selimiye Camisi yok. Selimiye 1575'te yapılmış. 150 yıl önce yapılan bir tarihi eser. Bu hamam, Selimiye Camisi ile beraber anılıyor. Bu kadar değerli bir yer. Hamam tek parça. 500 metrekare açık alanı, 300 metrekare kapalı alanı var. Edirne'nin de merkezinde bir yer. Niye daha güzelleştirilmesin ? Biz mirasçılar olarak herkes belli bir yaşa geldi. Yapacak, ilgilenecek kimsemiz yok. Ondan sonra bize kaldı, biz de işlettik. Devamında yeni yatırımcıları bekliyoruz" dedi.