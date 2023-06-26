Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali, Elton John ile son buldu. 'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı son kez İngiltere'de sahne aldı.

Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri - 1

Bu yıl 21 Haziran - 25 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı.

"Farewell Yellow Brick Road" isimli turnesiyle kariyerini noktalayacak olan 76 yaşındaki Elton John, Glastonbury sahnesinin kapanışını yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri - 2

SON KEZ SAHNEDE

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan John, İngiltere'de son kez konser verdi.

Sahnede "Bennie And The Jets", "Tiny Dancer", "Your Song", "I'm Still Standing" gibi hit parçalarını seslendiren John, "Burada olduğum için çok mutluğum. Bu anı hiç unutmayacağım" dedi.

Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri - 3

120 binden fazla hayranıyla bir araya gelen John "Glastonbury'de sahne alacağımı hiç düşünmezdim. Bu, benim Birleşik Krallık'taki son konserim olduğu için çok özel bir gece" dedi.

Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri - 4

Bu konserin ardından şarkıcının 6 konseri daha bulunuyor. John, son konserini 8 Temmuz'de Stockholm'de verecek.

Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri - 5

"BENİM İÇİN YORUCU"

1947 doğumlu İngiliz şarkıcı ve müzisyen Elton John, 8 Temmuz'daki konserinin ardından bir daha turneye çıkmayacağını doğrulamıştı.

Partneri ve çocuklarıyla ayrı kaldığı günler sonrasında özgürlüğü dört gözle beklediğini ifade eden Elton John, "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" dedi

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