Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri
Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali, Elton John ile son buldu. 'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı son kez İngiltere'de sahne aldı.
Bu yıl 21 Haziran - 25 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı.
"Farewell Yellow Brick Road" isimli turnesiyle kariyerini noktalayacak olan 76 yaşındaki Elton John, Glastonbury sahnesinin kapanışını yaptı.