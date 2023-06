Elton John Glastonbury Festivali'nde tarih yazdı: İngiltere'deki son konseri

SON KEZ SAHNEDE

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan John, İngiltere'de son kez konser verdi.

Sahnede "Bennie And The Jets", "Tiny Dancer", "Your Song", "I'm Still Standing" gibi hit parçalarını seslendiren John, "Burada olduğum için çok mutluğum. Bu anı hiç unutmayacağım" dedi.