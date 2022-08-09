Elton John ve Britney Spears'tan düet geliyor

Haberler - ntv.com.tr | 09.08.2022 - 10:35
Elton John ve Britney Spears hayranlarını heyecanlandıran bir düet geliyor. İkili, 1971 yılının hit şarkısı ‘Tiny Dancer’ı, ‘Hold Me Closer’ adıyla yayımlayacak.
Elton John, düet haberini dün attığı bir Twitter mesajıyla duyurdu.
Bu şarkı, en son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears’ın uzun bir aradan sonra ilk çalışması olacak. Proje ayrıca, ünlü şarkıcının, babasının 13 yıllık vasiliğine karşı açtığı davayı geçen kasım ayında kazanmasının ardından hayranlarına sunacağı ilk şarkısı.
‘Hold Me Closer’ adlı düetin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Uzun süredir birlikte olduğu Sam Asghari ile haziran ayında evlenen Spears, geçtiğimiz günlerde eski eşinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı. Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.
40 yaşındaki Spears, 2004 ve 2007 yılları arasında beraber olduğu eski eşinin açıklamalarından sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan çok önceydi. Onlara her şeyimi verdim. Bu konuyla ilgili tek bir kelime söyleyeceğim: Kırıcı. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum" ifadesini kullanmıştı.
Federline’in açıklamalarına tepki gösteren Spears’ın eşi Sam Asghari ise “Çocuklarının kendilerini uzaklaştırdığına dair söylenenlerin hiçbir dayanağı yok ve böyle bir ifadeyi kamuoyuyla paylaşmak büyük sorumsuzluk. Çocuklar çok zeki ve yakında 18 olacaklar. Kendi kararlarını vermeye başlayacaklar" ifadesini kullanmıştı.