Elton John ve Britney Spears'tan düet geliyor

40 yaşındaki Spears, 2004 ve 2007 yılları arasında beraber olduğu eski eşinin açıklamalarından sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan çok önceydi. Onlara her şeyimi verdim. Bu konuyla ilgili tek bir kelime söyleyeceğim: Kırıcı. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum" ifadesini kullanmıştı.