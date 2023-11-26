Erzurum'da dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor

Motorlu ve normal testere ile bıçak gibi malzemelerle yontulan dev buz kalıplarına şekil vermek için ütüler de kullanılıyor. Çalışmanın şekline göre 100 veya 200 derece verilen ütü ısısıyla buzlar kısmen eritiliyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı ve Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, öğrencilerin seçmeli olarak yer aldıkları buz dersinde heykeller ve çeşitli sanat eserleri yaptıklarını söyledi.