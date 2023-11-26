Erzurum'da dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da kurulan Ata Buz Müzesi'nde, Atatürk Üniversitesi öğrencilerince dev buz kütleleri, testere ve ütü yardımıyla sanat eseri haline getiriliyor.
Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, 2019'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.
Üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri öncülüğünde müzede, aralıklarla yeni projeler üretilerek ziyaretçilere farklı sergiler sunuluyor.
Buz üretimi ile başlanan sanatsal yolculukta öğrenciler, hocaların gözetiminde çeşitli araç gereçlerle dev buz kalıplarını birer esere dönüştürüyor.