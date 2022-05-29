Esra Gezginci, İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Eyüp Sultan Camii, Cülus Yolu, Pierre Loti

İSTANBUL’UN TARİHİ İLÇESİ EYÜPSULTAN

Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüpsultan’daki tarihi mekanlara da dikket çekiyor. Çünkü, Eyüpsultan’da cami, mescid ve tekkeler dışında çok sayıda medrese, mektep, kütüphane gibi eğitim kurumları ile han, hamam, çeşme ve sebil gibi hayır amaçlı yapılar da inşa edilmiş.

“Osmanlı mimarisini temsil eden en güzel örneklerinden birisi de Eyüp Sultan Camii’dir o bölüme daha çok vakit ayıralım ancak gelin önce bahsettiğiniz tarihi mekanlara şöyle bir gözatalım. Örneğin Pierre Loti Tepesi’nden inerken Kaşgari Tekkesi’ni görüyoruz. Eyüpsultan’a Osmanlı Devleti’nin ilgisi her zaman ayrı oldu. Eyüpsultan Hazretleri’nin kabrinin burada bulunması bölgeyi şehrin manevi merkezlerinden biri haline getirdi. Birçok tekkeye ev sahipliği yapan Eyüpsultan’da yer alan Kaşgari Dergahı da neredeyse üç asırlık geçmişi ile maneviyat yolcularının önemli duraklarından biri."