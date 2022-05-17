Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters | 17.05.2022 - 08:35
İtalya’da 41 ülkenin katıldığı Eurovision 2022’de birinci olan Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra Ukrayna’ya döndü. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, müzisyenler sınırda kahramanlar gibi karşılandı.
Ukrayna-Polonya sınırında görev yapan Ukraynalı askerler, Kalush Orkestra üyelerini ülkelerinin bayrağının renginde çiçeklerle karşıladı.
Sanatçılar, bu yıl 66'ncısı düzenlenen Eurovision'da birinciliği kazandıkları 'Stefania' adlı şarkıyı söyleyerek mini konser verdi.
Lviv kentinin Krakovets köyünden ülkeye giriş yapan müzisyenleri karşılayanlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Kalush Orchestra, Eurovision Şarkı Yarışması’nda 'Stefania' şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016'da Eurovision’da birincilik elde etmişti.
İşte Kalush Orkestra'ya Ukrayna sınırında yapılan coşkulu karşılamadan yansıyanlar...