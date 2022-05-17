Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters | 17.05.2022 - 08:35

Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü. Sınırda kahramanlar gibi karşılanan müzisyenler, yarışmada birinciliği kazandıkları şarkıyı söyleyerek mini konser verdi. (Fotoğraflar: Reuters)

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 1

İtalya’da 41 ülkenin katıldığı ’de birinci olan Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra ’ya döndü. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, müzisyenler sınırda kahramanlar gibi karşılandı.

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 2

Ukrayna-Polonya sınırında görev yapan Ukraynalı askerler, Kalush Orkestra üyelerini ülkelerinin bayrağının renginde çiçeklerle karşıladı.

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 3

Sanatçılar, bu yıl 66'ncısı düzenlenen Eurovision'da birinciliği kazandıkları 'Stefania' adlı şarkıyı söyleyerek mini konser verdi.

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 4

Lviv kentinin Krakovets köyünden ülkeye giriş yapan müzisyenleri karşılayanlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 5

Kalush Orchestra, Eurovision Şarkı Yarışması’nda 'Stefania' şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016'da Eurovision’da birincilik elde etmişti.

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 6

İşte Kalush Orkestra'ya Ukrayna sınırında yapılan coşkulu karşılamadan yansıyanlar...

Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 7
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 8
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 9
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 10
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 11
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 12
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 13
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 14
Eurovision birincisi Kalush Orkestra Ukrayna'da kahraman gibi karşılandı - 15

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